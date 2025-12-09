Prix de l’humour politique 2025 : le sénateur Claude Malhuret récompensé « pour l’ensemble de son œuvre »

Casse du Louvre : suivez en direct l’audition des deux responsables de l’enquête sur la sécurité
Ce mercredi, la commission de la culture du Sénat va lever le voile sur les failles de sécurité qui ont conduit au cambriolage spectaculaire des bijoux au musée du Louvre, le 19 octobre. Dès le lendemain du casse, la ministre de la Culture Rachida Dati avait diligenté une enquête administrative pour faire la lumière sur les défaillances. Les deux responsables de cette enquête sont auditionnés à partir de 10h30.