Procédure de suspension de Shein : « Il faut dire non au Far West numérique ! », affirme Serge Papin

Aux questions d’actualité au gouvernement du Sénat, le ministre des petites et moyennes entreprises et du commerce, Serge Papin a confirmé le lancement d’une procédure de suspension en France de la plateforme numérique du distributeur Shein au cœur d’une polémique après la vente de poupées à caractère pédopornographique sur son site.
Interpellé par le sénateur socialiste, Hussein Bourgi aux questions d’actualité du Sénat, Serge Papin a confirmé le lancement d’une procédure de suspension en France de la plateforme numérique du distributeur Shein. Le distributeur chinois qui vient d’ouvrir un « corner » au BHV est au cœur d’une polémique après la vente de poupées à caractère pédopornographique sur son site.

« Nous ne les laisserons pas faire », a promis le ministre des petites et moyennes entreprises et du commerce. « Le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein », a-t-il confirmé sous les applaudissements des sénateurs.

Serge Papin rappelle « que des armes sont également en vente » sur le site de Shein. « Une de ses armes a servi à l’assassinat du jeune Elias le 26 janvier dans le XIVe arrondissement ». Si une plateforme veut vendre en France, elle doit respecter nos règles. Elle doit respecter nos normes. Elle doit respecter nos valeurs. Il faut dire non au Far West numérique »

Mercredi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé engager cette procédure de suspension en France de la plateforme numérique « le temps » que cette dernière se conforme aux lois du pays.

« Nous allons faire un premier point d’étape dans les 48 heures avec les ministres concernés, en particulier avec le ministre de l’économie. Tous les services de l’Etat sont mobilisés pour amplifier et augmenter le nombre de contrôles », a-t-il déclaré.

De son côté, Shein a dit « prendre acte » de la décision du gouvernement, dans un communiqué. Elle assure que « la sécurité » de ses clients et l’intégrité de sa marketplace sont ses « priorités absolues ».

La plateforme souhaite, par ailleurs, engager rapidement le dialogue avec les autorités françaises « afin de répondre aux préoccupations exprimées et de présenter les mesures déjà mises en œuvre pour protéger les consommateurs français ».

Shein a annoncé en parallèle suspendre sa marketplace en France, après le scandale lié à la vente de poupées sexuelles ressemblant à des fillettes.

 

 

 

