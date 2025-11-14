Public Sénat
Le direct

Projet de loi anti-fraudes : « C’est un objet politique qui vise essentiellement à montrer du doigt la fraude sociale »

Invités sur le plateau de Parlement Hebdo, le sénateur Bernard Jomier (Place Publique) et le député Sylvain Berrios (Horizons) sont revenus sur le projet de loi pour lutter contre les fraudes fiscales et sociales, examiné par la Chambre haute depuis mercredi. La majorité rassemblant les élus de la droite et du centre au Sénat ont affermi le texte en commission, y ajoutant une batterie de mesures qui ne fait pas consensus.
Aglaée Marchand

Par Aglaée Marchand

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

La majorité sénatoriale le réclamait depuis longtemps. Le projet de loi (PJL) relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales est finalement arrivé au Palais du Luxembourg, où l’hémicycle l’examine depuis le 12 novembre, avant un vote solennel le 20. En ligne de mire : ramener 1,5 milliard d’euros dans les caisses de l’État.

Un ensemble de mesures visant à traquer les fraudes aux taxes et impôts est mis sur la table, mais c’est surtout la fraude sociale, celle touchant aux prestations sociales et aux cotisations, qui se trouve dans le viseur des élus de droite et du centre, au grand dam de la gauche. Initialement, le texte prévoit certaines nouvelles dispositions : permettre aux agents des caisses d’assurance, vieillesse et maladie de consulter les données fiscales des assurés, et imposer la géolocalisation sur les taxis conduisant vers des rendez-vous médicaux. Le Sénat est venu le muscler en y ajoutant plusieurs articles, comme l’autorisation pour France Travail et les organismes de Sécurité sociale d’avoir accès aux fichiers des compagnies aériennes ou des opérateurs téléphoniques.

« Les fraudeurs doivent être sanctionnés »

Le député Horizons Sylvain Berrios y voit un texte nécessaire : « On donne un signe, qu’en abusant et en fraudant, on met en péril le système. Les fraudeurs doivent être sanctionnés ». Un constat sur lequel s’accorde, à première vue, le sénateur Place Publique Bernard Jomier : « Tout le monde partage l’idée que lutter contre la fraude est important ». Mais le consensus semble s’arrêter là : « Quand j’entends dire que ‘peu importe le montant’, c’est là où commence le désaccord. […] Ceux qui fraudent beaucoup, doivent être beaucoup sanctionnés ». Il déplore un PJL « dont les trois-quarts des articles portent sur les fraudes sociales », dont les montants se situent entre dix et quinze milliards d’euros, là où ceux des fraudes fiscales oscillent entre cinquante et quatre-vingt, rappelle l’élu de Paris, selon les évaluations des différents Haut conseil. « On n’est pas très efficace dans la lutte contre la fraude fiscale », pourtant, avec ces nouveaux articles, « on met l’accent sur les fraudeurs du RSA ». « C’est un objet politique qui vise essentiellement à montrer du doigt la fraude sociale ».

De son côté, Sylvain Berrios estime que « le gouvernement s’arme et donne de nouvelles armes notamment pour la fraude sociale, parce que la fraude fiscale est déjà largement armée », évoquant la création de TRACFIN, le service de renseignement financier de Bercy, ayant permis « de faire rentrer dans les caisses des milliards d’euros », entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix. Et d’ajouter : « Aller sanctionner les fraudeurs, c’est protéger tous ceux qui bénéficient de la générosité de l’État ».

Bernard Jomier tient à marteler la distinction : « Philosophiquement, je les mets sur le même plan, ce sont des gens qui portent atteinte à notre système de solidarité. Mais le montant est important », parce qu’ils n’ont pas les mêmes impacts « sur la collectivité ». « Ces grands fraudeurs détruisent notre système de sécurité sociale ».

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris : session of questions to the government at the Senate
9min

Politique

Face à un « budget cryptosocialiste », la majorité sénatoriale veut « éradiquer tous les impôts » votés par les députés

Ils vont « nettoyer » le texte, le « décaper ». Les sénateurs de droite et du centre attendent de pied ferme le budget 2026 et le budget de la Sécu. Après avoir eu le sentiment d’être mis à l’écart des discussions, ils entendent prendre leur revanche, ou du moins défendre leur version du budget : plus d’économies et faire table rase des impôts votés par les députés.

Le

Marseille: Amine Kessaci candidate
4min

Politique

Assassinat du frère d’Amine Kessaci : le militant écologiste engagé contre le narcotrafic était « sous protection policière et exfiltré de Marseille depuis un mois »

Le petit frère d’Amine Kessaci, jeune militant écologiste marseillais, connu pour son combat contre le narcotrafic, a été tué par balles jeudi soir à Marseille. L’hypothèse d’un assassinat d’avertissement est privilégiée et pourrait faire basculer la France un peu plus vers ce qui définit les narco Etats. C’est ce que craignaient les sénateurs de la commission d’enquête sur le narcotrafic. Le sénateur écologiste de Marseille Guy Benarroche, proche d’Amine Kessaci a pu s’entretenir avec lui, ce matin.

Le

Projet de loi anti-fraudes : « C’est un objet politique qui vise essentiellement à montrer du doigt la fraude sociale »
2min

Politique

Assassinat du petit frère d’Amine Kessaci : revoir le documentaire sur le combat contre le narcotrafic du militant marseillais 

Mehdi, le petit frère d’Amine Kessaci, jeune militant écologiste marseillais, connu pour son combat contre le narcotrafic, a été tué par balles jeudi soir à Marseille. En 2020, c’est l’assassinat de son grand frère Brahim, qui avait conduit le jeune garçon à s’engager en politique. Son parcours est le sujet du documentaire « Marseille, des larmes au combat », Anaïs Merad, à revoir sur Public Sénat.

Le

13-UNIS : la course en hommage aux 10 ans des attentats de novembre 2015
5min

Politique

Commémoration du 13 novembre : 10 ans après les attentats, la menace terroriste « s’accroît »

Alors que la France rend hommage aux victimes des attentats de Paris de 2015, le ministre de l’Intérieur a appelé les préfets à « renforcer les mesures de vigilance ». Le procureur national antiterroriste (Pnat) Olivier Christen, indique même que la menace terroriste, jihadiste, d’ultradroite ou émanant d’Etats étrangers « s’accroît ».

Le