Public Sénat
Le direct

Réforme des retraites : « L’âge a été un casus belli. Il faut qu’on revienne là-dessus », juge l’ancienne ministre Brigitte Bourguignon

La nouvelle sénatrice du Pas-de-Calais, membre de Renaissance, appelle à « réfléchir » sur la question de l’âge légal de départ en retraite, point névralgique de la contestation sociale en 2023, toujours mis en avant aujourd’hui par les syndicats et la gauche.
Guillaume Jacquot

Par Guillaume Jacquot

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

C’est une prise de position qui ne manquera d’être commentée dans son parti, Renaissance. « L’âge de retraite a été quand même un casus belli pour tout le monde, et donc je crois qu’il faut qu’on y réfléchisse et qu’on revienne là-dessus », lâche en fin d’interview Brigitte Bourguignon sur Public Sénat au premier jour de la session ordinaire. Une position inattendue, alors que le sujet continue d’être brandi, plus de deux ans après la réforme, par les oppositions et les syndicats. Sébastien Lecornu a d’ailleurs fait savoir vendredi dernier qu’il n’était pas question de suspendre cette disposition, tout en ouvrant la porte à des aménagements sur « les questions sur la pénibilité et sur les femmes ».

Si l’ancienne ministre de la Santé et de la Prévention, dans le gouvernement d’Élisabeth Borne, reconnaît qu’il faut « bien sûr » des « avancées » dans le dossier sensible des retraites, elle déclare dans le même temps que le financement du régime « doit être garanti », et que le remettre en question « paraît compliqué ».

Sénatrice depuis un mois, après la démission du titulaire du siège Jean-Marie Vanlerenberghe (Union centriste), Brigitte Bourguignon a surpris François Patriat, le sénateur Renaissance, président du groupe RDPI (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants), qui l’écoutait depuis le plateau de notre émission spéciale. « Je tombe des nues quand j’entends quelqu’un qui appartient à mon mouvement dire qu’on peut revenir sur l’âge. Car en fin de compte c’est un faux débat, personne n’y croit. Même les socialistes qui le demandent n’y croient pas, ils savent bien qu’on ne bougera pas l’âge », a répliqué en direct le sénateur de la Côte-d’Or.

« Le conclave avait été trop enfermé dans une ordonnance préformatée »

Invité à réagir sur le courrier du Premier ministre transmis aux partenaires sociaux, l’ancienne ministre a salué la « main tendue » de Sébastien Lecornu, prêt à reprendre les avancées du conclave sur la retraite des femmes. « Remettre les partenaires sociaux au cœur du débat, c’est très important. On sait aussi que le conclave, à mon avis avait été trop enfermé dans une ordonnance préformatée », a-t-elle commenté.

Satisfaite de la réouverture de ce chantier, elle précise néanmoins que ce geste n’est « suffisant », parce que « on n’a pas réglé les autres problèmes de fond qui font qu’on arrive à de l’injustice sociale sur les retraites et sur des femmes ». La sénatrice du Pas-de-Calais, qui siège au sein du groupe Union centriste, espère également d’autres ouvertures sur la prise en compte de la pénibilité, chère aux syndicats. « C’est un sujet qui doit être majeur dans le calcul aujourd’hui des retraites et qui doit être pris en considération », insiste-t-elle.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris : Press conference of Emmanuel Macron and Syrian President Ahmed al-Sharaa
3min

Politique

Heures supp’ défiscalisées, baisse de l’impôt sur le revenu pour un couple au Smic, prime Macron : les pistes de Sébastien Lecornu pour le budget

En pleine nouvelle journée de mobilisation, à l’appel des syndicats, Matignon commence à lever le voile sur les pistes du budget que prépare le premier ministre, et notamment sur celles en faveur du pouvoir d’achat. Mais « à ce stade rien n’est encore arbitré », précise l’entourage de Sébastien Lecornu.

Le

5min

Politique

Grève du 2 octobre : « Si dans le budget, il y a des reculs, on ne laissera pas passer », prévient Sophie Binet

Au matin de la troisième journée de mobilisation sociale contre les pistes budgétaires du gouvernement, la secrétaire générale de la CGT met en garde Sébastien Lecornu. Elle dénonce une copie du budget déjà transmise au Conseil d’Etat et au Conseil des Finances Publiques, et non aux organisations syndicales avec qui le Premier ministre « dit vouloir discuter ».

Le