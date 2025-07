C’est une opposition franche entre les deux chambres. Le Sénat a de nouveau rejeté, en nouvelle lecture, la réforme du mode de scrutin pour les municipales à Paris, Lyon et Marseille, alors que les députés l’ont adopté lundi, comme en première lecture.

Les sénateurs ont même fait un sort au texte. Ils l’ont dépecé, rejetant chaque article – l’article 1 a ainsi été rejeté par 247 voix contre et 86 pour – vidant ainsi la proposition de loi de toute substance, ce qui revient à rejeter l’ensemble du texte. Le texte va maintenant repartir dès ce jeudi à l’Assemblée, pour un dernier passage devant les députés qui devraient adopter définitivement la proposition de loi.

Un scrutin « plus lisible », qui « rétablit un principe simple : un électeur, une voix »

Ses défenseurs ont eu bien du mal à se faire entendre. Le nouveau mode d’élection sera « plus lisible », assure ainsi le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola, avec l’idée de « rapprocher l’élection des maires du droit commun, pour améliorer la vie démocratique de notre pays ». S’appuyant sur un sondage, il ajoute que « 90 % des habitants sont en faveur de cette réforme ».

« Cette proposition de loi (PPL) rétablit un principe simple : un électeur, une voix », ajoute pour le groupe RDPI (Renaissance), la sénatrice de la Guadeloupe, Solanges Nadille, qui ajoute, sous les critiques de la gauche, qu’« à Paris, comme à Marseille, l’histoire électorale montre qu’on peut devenir maire sans majorité des voix exprimées, à l’échelle de la ville ».

« Pyramide de mensonges »

Pour les opposants au texte, il s’agit ni plus ni moins que d’un « tripatouillage » du mode de scrutin, organisé par et au profit des macronistes et de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui ambitionne d’être la candidate du socle commun dans la capitale. Elle a fait l’objet de nombreuses attaques en règle de la gauche.

« Cette session extraordinaire est faite pour Madame Dati », a raillé la sénatrice PS de Paris, Marie-Pierre de la Gontrie, alors que le texte audiovisuel revient dès ce jeudi au Sénat. « Je regrette que ne soit pas représentée à vos côtés la membre du gouvernement pour qui ce texte est fait. Car il faut dire les choses telles quelles sont : vous ne faites cela que pour, peut-être, […] que Madame Dati réussisse enfin à se faire élire maire de Paris », a lancé Marie-Pierre de la Gontrie (voir la première vidéo).

« Ce débat, ce texte aura été assis sur une pyramide de mensonges, depuis le départ. Le mensonge selon lequel le maire de Paris aurait été élu par une minorité. Chacun sait que c’est faux », ajoute son collègue parisien, Rémi Féraud, qui a brigué l’investiture PS pour les municipales.

« Voilà qui est assez pathétique »

« Dans quelques mois, vous ne serez plus ministre. Et François Bayrou ne sera plus premier ministre car vous aurez été censuré. Et que restera-t-il de votre bilan ? Tripatouillage des modes de scrutin de Paris, de Lyon et de Marseille. […] Voilà qui est assez pathétique », dénonce le sénateur communiste Ian Brossat, lui-même candidat à la mairie de Paris (voir vidéo ci-dessous), qui ajoute :