Sébastien Lecornu consulte vendredi le RN, le PS, Les Ecologistes et le PCF

Les dernières consultations de Sébastien Lecornu se précisent. Alors que la nomination de son gouvernement pourrait intervenir d’ici dimanche, comme nous l’évoquions la semaine dernière, le premier ministre conclut une nouvelle série de rencontres.

Après avoir déjeuné à nouveau avec les responsables du socle commun en début de semaine, il s’entretient ce jeudi avec Arnaud Rousseau, le président du syndicat agricole, la FNSEA, accompagné des Jeunes agriculteurs.

Surtout, il reçoit les oppositions vendredi. Sont prévues, dans l’ordre, des consultations avec le Rassemblement national, mais surtout le Parti socialiste, qui demande à Sébastien Lecornu des mesures fortes sur la fiscalité des hauts revenus ou le pouvoir d’achat, pour éventuellement ne pas censurer. Le PS a rendez-vous avec Sébastien Lecornu à 10h30, a appris publicsenat.fr. Puis il recevra Les Ecologistes et enfin le Parti communiste français. Quant aux LR, ils attendent, a priori ce jeudi, la lettre d’engagement dans laquelle le locataire de Matignon précisera « noir sur blanc » le contrat de gouvernement qu’il conclut avec la droite. Une condition pour leur présence au gouvernement.

Le discours de politique générale de Sébastien Lecornu est lui attendu en début de semaine prochaine, a priori le 7 octobre, à l’Assemblée nationale, suivi le lendemain du discours de politique générale au Sénat, le 8 octobre.