Paris : Handover ceremony between Francois Bayrou and Sebastien Lecornu at Matignon
Sébastien Lecornu entame ses consultations avec Renaissance, LR et Horizons

Comme lui a demandé Emmanuel Macron, le nouveau premier ministre a commencé une consultation des forces en présence au Parlement. Il commence dès ce mercredi avec des responsables du socle commun, reçus à Matignon.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

La mise en pratique est rapide. A peine nommé mardi 9 septembre, le nouveau premier ministre, Sébastien Lecornu, entame dès ce mercredi après-midi, juste après la rapide passation de pouvoir avec François Bayrou, ses consultations avec les forces politiques, conformément à ce que lui a demandé Emmanuel Macron.

L’ancien ministre des Armées commence par les responsables du socle commun, la majorité sortante qui était derrière François Bayrou. Il reçoit ce mercredi, à 14h30, le président du groupe EPR de l’Assemblée et patron de Renaissance, Gabriel Attal, avec le président du groupe RDPI (Renaissance) du Sénat, François Patriat. A 15h30, il enchaîne avec les LR. Puis à 17h30, le premier ministre recevra un autre ancien premier ministre, en la personne d’Edouard Philippe, président d’Horizons, ainsi que le président du groupe Les Indépendants (à majorité Horizons) du Sénat, Claude Malhuret. Le président de l’UDI et président du groupe Union centriste du Sénat, Hervé Marseille, sera reçu jeudi.

Selon le communiqué envoyé par l’Elysée en annonçant la nomination de Sébastien Lecornu, Emmanuel Macron « l’a chargé de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois ». Et c’est seulement « à la suite de ces discussions », qu’« il appartiendra au nouveau premier ministre de proposer un gouvernement au Président de la République ».

Si la date n’a pas encore été calée avec le PS ou les écologistes, à noter que selon Le Figaro, Sébastien Lecornu a appelé ce mercredi matin Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui appelait le chef de l’Etat à nommer une personnalité de gauche à Matignon.

