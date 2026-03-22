Second tour des municipales : suivez la soirée électorale sur Public Sénat ce dimanche 22 mars

La France insoumise confirmera-t-elle sa percée du premier tour ? Le PS et LR vont-ils conserver leurs bastions locaux ? Le RN parviendra-t-il à s’emparer de Marseille, Toulon et Nice ? Qui de Rachida Dati ou Emmanuel Grégoire remportera la bataille de Paris ? L’abstention s’élèvera-t-elle encore à des niveaux records ?

Autant de questions au menu de la soirée électorale de Public Sénat et LCP- Assemblée nationale ce dimanche 22 mars sur le canal 8 de la TNT.

À partir de 19 h 30, les journalistes Steve Jourdin et Elsa Mondin-Gava ouvriront la soirée électorale, accompagnés d’experts et d’observateurs de la vie politique, pour commenter les chiffres de la participation et les enjeux du scrutin. Puis, à partir de 20h, les premières estimations de notre partenaire Ipsos-bva commenceront à tomber et seront analysées en plateau.

Plusieurs envoyés spéciaux interviendront sur les points chauds de la soirée, au cœur des QG de campagne, à Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse… où les scrutins s’annoncent particulièrement serrés.

À partir de 21 h 30, Adeline François et Thomas Hugues présenteront la seconde partie de ces soirées électorales. Avec les réactions des politiques en direct, les derniers résultats et les analyses de leurs invités en plateau.

Rendez-vous sur le canal 8 de la TNT et sur publicsenat.fr pour tous les résultats. Vous y retrouverez une carte interactive des résultats et les toutes dernières informations sur notre direct, alimenté en temps réel par les journalistes de la rédaction.