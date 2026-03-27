Sénatoriales : après sa percée aux municipales, LFI espère faire son « entrée au Sénat »

Les municipales aujourd’hui passées, les partis politiques peuvent maintenant se tourner vers le prochain scrutin. On ne parle pas de la présidentielle, mais des élections sénatoriales de septembre prochain. Moins médiatique, le scrutin va voir la moitié des sièges de la Haute assemblée remis en jeu, comme tous les trois ans. Avec un corps électoral composé à 95 % de conseillers municipaux, on comprend pourquoi les municipales donnent le la pour les sénatoriales. Elles préfigurent le prochain visage de la Haute assemblée, non seulement pour les sénatoriales de 2026, mais aussi, déjà, pour les suivantes, celle de… septembre 2029. Une éternité en politique.

Dans cette perspective, la percée de La France Insoumise, élément nouveau des municipales, ne sera pas sans effet. La formation de Jean-Luc Mélenchon va-t-elle transformer l’essai et avoir ses premiers sénateurs ? Il faut rappeler que LFI part de loin. Le mouvement n’a aujourd’hui aucun sénateur. Conséquence de sa très faible implantation locale, jusqu’à présent. Mais après les municipales, LFI a commencé à faire ses comptes : les insoumis peuvent arriver au Palais de Marie de Médicis.

« Aux sénatoriales de 2026, puis de 2029, on sera beaucoup plus fort qu’en 2023 »

« C’est un des objectifs qu’on atteint avec les municipales. On aura les moyens d’entrer au Sénat », affirme à publicsenat.fr le député Paul Vannier, responsable des élections à La France Insoumise. « Aux sénatoriales de 2026, puis de 2029, on sera beaucoup plus fort qu’en 2023 », se réjouit le député LFI du Val-d’Oise.

Reste à voir si LFI arrivera à envoyer des insoumis fouler l’épaisse moquette rouge de la Salle des conférences dès septembre ou pour le coup d’après. Car la géographie des 178 sièges de la série 2, celle concernée par le renouvellement de septembre, est moins favorable que la série 1, renouvelée en 2029.

Pour ce coup-ci, LFI jette ses principaux espoirs du côté de l’agglomération lyonnaise. « Il faudra regarder la configuration, mais nous serons candidats à faire élire un ou une sénatrice dans le département du Rhône », soutient Paul Vannier. Avec plusieurs victoires, à Vénissieux, dernier bastion communiste de la banlieue de Lyon, Vaulx-en-Velin, arraché sur le fil à la socialiste anti-LFI Hélène Geoffroy, et Saint-Fons, sans oublier la « quarantaine » de conseillers insoumis à Lyon, grâce à la fusion avec la liste du maire écologiste Grégory Doucet, LFI voit son compteur à grands électeurs grossir.

« Il y a peut-être une possibilité d’une discussion avec les écologistes »

La fusion « technique » avec Les Ecologistes a-t-elle des chances d’être prolongée à l’occasion des sénatoriales ? Pour LFI, ça renforcerait ses chances de faire élire un sénateur. « J’ai noté que Guillaume Gontard (président du groupe écologiste du Sénat, ndlr) avait envisagé une discussion avec nous. Il y a peut-être une possibilité d’une discussion avec les écologistes. Je n’y suis pas fermé par principe », affirme Paul Vannier.

De son côté, Guillaume Gontard explique que « pour l’instant, l’heure est à une analyse fine des résultats des municipales département par département. Ensuite, des discussions vont s’ouvrir et pour les sénatoriales, il s’agit surtout de discussions locales. Les écologistes discutent évidemment avec l’ensemble des forces de gauche », affirme le président du groupe, ne fermant donc pas la porte à LFI.

« Pas d’arrangements boutiquiers »

Et en cas d’élection, les sénateurs LFI seraient-ils même prêts à rejoindre le groupe écologiste de Guillaume Gontard ? Ils y « trouveraient leur place », assure le sénateur de l’Isère, dans Le Monde. Mais auprès de publicsenat.fr, il est plus prudent. « La question n’est pas d’actualité. D’abord, discuter par département, ensuite viendra le temps des regroupements. Le groupe écologiste solidarité et territoires est un groupe de l’écologie locale et beaucoup de futurs sénatrices et sénateurs (pas forcément encartés d’ailleurs) peuvent se retrouver dans notre groupe à la fois pivot et porteur de solutions pour l’adaptation des territoires », avance Guillaume Gontard.

« Il est sous doute inquiet de voir son groupe régresser », réagit de son côté Paul Vannier, pointant « le bilan catastrophique de Marine Tondelier », qui devrait leur faire « perdre plusieurs sénateurs », notamment après la perte de Bordeaux et Strasbourg. « Je comprends qu’il s’agisse de la survie de son groupe ou à défaut, de sa taille. Mais nous, pour l’instant, notre sujet n’est pas celui-là. Nous sommes ouverts aux discussions mais cohérentes, pas aux arrangements boutiquiers », cadre le responsable insoumis.

Faute d’accord, LFI prête à déposer « des listes dans tous les départements »

LFI ne mise pas uniquement sur le Rhône pour septembre. « Il y a d’autres endroits qu’on va regarder, comme la Haute-Garonne (à Toulouse, LFI est arrivé en tête de la gauche, avant de fusionner avec le PS, ndlr). On sera incontournables dans un grand nombre de départements », avance le Monsieur élections de LFI, qui souligne qu’« en 2023, le refus de faire un accord nous associant avait coûté à la gauche 10 sièges de sénateurs ». Il rappelle que « quelques voix avaient parfois manqué pour faire élire un sénateur PCF, écolo ou PS, et nos listes avaient souvent une centaine de voix ». Quand on sait qu’un siège de sénateur se joue parfois à moins de 10 voix, il est vrai que chaque voix compte. Le député ajoute :