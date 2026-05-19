Sénatoriales : dans les Bouches-du-Rhône, le RN mise sur une ex-LR, Marie-Pierre Callet, pour tenter de remporter « deux sièges »

Pour les sénatoriales de septembre 2026, qui arriveront à sept mois de la présidentielle, le RN n’a pas pris le scrutin à la légère. Il entend se donner toutes les chances, surtout là où la victoire est possible. En Gironde, le parti fait appel à la députée bien implantée Edwige Diaz, comme nous l’évoquions, pour espérer remporter un siège qui n’est pas assuré sur le papier. Dans les Bouches-du-Rhône, autre stratégie : le parti d’extrême droite, qui devrait faire un siège sans trop de mal, s’appuie sur une ancienne LR pour espérer aller chercher un second sénateur.

C’est Marie-Pierre Callet, qui a quitté LR en 2024, qui représentera les couleurs du RN. Ce n’est pas n’importe qui. Elle est la cinquième vice-présidente du département des Bouches-du-Rhône, auprès de la présidente LR, Martine Vassal. Ou plutôt était. Le groupe de la majorité a annoncé qu’« il a été convenu que Marie-Pierre Callet se mettrait en retrait du groupe et qu’elle rendrait l’ensemble de ses délégations ».

« Profil idéal »

C’est aux côtés de Franck Allisio, ancien candidat RN aux municipales à Marseille et à la tête de la fédération RN des Bouches-du-Rhône, que le parti a présenté sa tête de liste lundi, lors d’une conférence de presse. « Plus d’une vingtaine d’élus LR du département nous ont rejoints », s’est félicité Franck Allisio, lui-même ancien de l’UMP. Il y a une semaine, c’est la présidente des Républicains des Bouches-du-Rhône, Laure-Agnès Caradec, elle aussi vice-présidente du conseil départemental, qui avait déclaré rejoindre le parti d’extrême droite UDR d’Éric Ciotti, qui fait liste commune avec le RN pour les sénatoriales.

Pour Franck Allisio, Marie-Pierre Callet a « le profil idéal ». Ancienne aide-soignante devenue éleveuse de bovins à Maussane-les-Alpilles, celle qui a pris sa carte au RN il y a seulement quelques semaines entend « faire reconnaître les Bouches-du-Rhône comme un département agricole ». Au sein de l’exécutif de la collectivité, elle occupait une fonction stratégique. Elle était chargée des routes.

« En étant en charge de la voierie départementale, elle connaît beaucoup d’élus »

« C’est une très bonne candidate, car en étant en charge de la voierie départementale, elle connaît beaucoup d’élus des Bouches-du-Rhône. Donc ça va permettre de rassembler beaucoup d’élus, notamment de petites communes au nord du département », glisse un stratège de la campagne au RN. « La stratégie du mouvement, c’est de présenter les meilleurs candidats possibles, c’est-à-dire des candidats vraiment implantés et qui peuvent faire le meilleur score », ajoute ce responsable.

Alors qu’il faut environ 350/400 voix de grands électeurs pour faire un siège dans les Bouches-du-Rhône, sur le papier, le RN est juste en dessous, à peu près à 250/300 voix. Mais le parti mise sur un vote caché chez les élus locaux. « Entre le nombre de grands électeurs que nous avons et les résultats au moment des sénatoriales, il y a une différence très importante. On a pas mal de grands électeurs non encartés RN, qui sont des électeurs RN », souligne un responsable du parti, qui rappelle la surprise, « lors des sénatoriales de 2023, en Seine-et-Marne », où Aymeric Durox s’est fait élire alors que personne ne s’y attendait. Au RN, on cite encore le cas du Pas-de-Calais, « où on avait 120 grands électeurs et on a fait plus de 500 voix. C’était multiplié par quatre ». De quoi donner quelques espoirs pour « faire deux sièges » dans les Bouches-du-Rhône.

« Stéphane Ravier a fait le choix en 2022 de soutenir Eric Zemmour et il l’a fait en pleine campagne présidentielle, donc pas question de le soutenir »

Reste que la désignation de Marie-Pierre Callet crée quelque remous. Car elle se fait au détriment du sortant Stéphane Ravier. Ancien RN, ex-Reconquête, il avait soutenu Franck Allisio pour les municipales. De quoi peut-être espérer un retour d’ascenseur. Il n’en sera rien, pour celui qui a été condamné dans deux affaires à un an d’inéligibilité sans exécution provisoire pour prise illégale d’intérêts puis favoritisme, décision confirmée en appel pour la première.

Son profil, entre ses ennuis judiciaires et ses prises de parole au Sénat, qui ne font pas toujours dans la dentelle, ne correspondait peut-être pas au nouveau visage que veut présenter le RN. Surtout s’il s’agit d’élargir sa base électorale. Au RN, on répond qu’« il a quitté le mouvement. On ne va pas soutenir quelqu’un qui a quitté le parti. Il a fait le choix en 2022 de soutenir Eric Zemmour et il l’a fait en pleine campagne présidentielle, donc pas question de le soutenir », confie un responsable, surtout après avoir « trahi ».

Stéphane Ravier n’entend visiblement pas en rester là. Juste après l’annonce de candidature de Marie-Pierre Callet, l’élu d’extrême droite postait sur X une photo d’un fameux sommet provençal, rendu célèbre par Paul Cézanne, texte à l’appui : « Atteindre le sommet de la Sainte-Victoire n’est pas chose facile, car l’on ne peut compter que sur soi. Mais avec de la volonté, aucune victoire n’est impossible ! ». Le message est clair. Selon Le Monde, il sera bien candidat. Contacté, Stéphane Ravier n’a pas répondu.