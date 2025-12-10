Slogans anti-police à Lyon et à Marseille : Laurent Nunez annonce que les préfets ont déposé des plaintes

A l’occasion de la séance des questions d’actualité au gouvernement de cet après-midi, le sénateur LR François-Noël Buffet a déploré « les messages ouvertement hostiles aux forces de l’ordre [qui] ont été projetés » lors de la Fête des lumières, samedi dernier à Lyon, notamment ceux affirmant que « la police blesse et tue ». Des slogans repris par le député insoumis et candidat à la mairie de Marseille, Sébastien Delogu, lors d’un meeting le même jour. « Ces mises en scène et ces propos ne sont pas seulement scandaleux et répréhensibles, ils sont profondément insultants, et surtout irresponsables et dangereux », car « ils mettent une cible dans le dos de nos forces de l’ordre », a déploré l’élu du Rhône, s’agaçant d’une « extrême gauche » qui « attise les tensions » et « n’a qu’une seule ambition : la destruction de notre République ».

Le ministre de l’Intérieur a indiqué « partagé l’intégralité de [ses] propos », taclant des messages « honteux ». Laurent Nunez s’est alarmé de slogans « terribles » qui « s’appuient sur des actions de police qui sont parfois en cours de jugement, ou ont souvent été jugées et ont mis hors de cause les policiers, parce qu’ils ont fait un usage proportionné de la violence ». Et d’ajouter : « Ceux qui tiennent ces propos, en réalité […], ce sont des partisans du désordre et il faut les nommer comme tels ». Selon le résident de la place Beauvau, ces discours sont « graves » car « ils laissent entendre à la jeunesse de notre pays que la police, finalement, leur en veut, les stigmatise… ».

Un dossier de dissolution visant les Soulèvements de la Terre en préparation

Interpellé par François-Noël Buffet sur les réponses du ministère de l’Intérieur, Laurent Nunez a annoncé que « les préfets, à ma demande, ont déposé des plaintes », à Lyon et à Marseille. « La justice sera saisie », a-t-il assuré. Quant à l’organisation d’un festival en agglomération lyonnaise, au cours duquel des groupes sont « susceptibles de porter les mêmes types de messages », d’après le sénateur LR, le ministre a indiqué que la préfète du Rhône « va purement et simplement interdire ces concerts ». Enfin, le collectif des Soulèvements de la Terre, ayant revendiqué les slogans projetés lors de la Fête des Lumières à Lyon, Laurent Nunez a déclaré que « nous documentons et nous préparons des dossiers de dissolution, et aucune structure n’est au-dessus des lois », s’est-il adressé à François Noël Buffet, « Évidemment, celle que vous avez citée, comme d’autres, font l’objet d’un examen très attentif […] par les services du ministère de l’Intérieur ».