Public Sénat
Le direct
Buste de Marianne

Sondage : 76% des Français s’intéressent aux prochaines municipales

Comme lors des précédentes élections municipales, le thème de la « sécurité et de la lutte contre la délinquance » se dégage largement comme prioritaire pour 50% des Français interrogés, en particulier chez les sympathisants de droite et d’extrême droite, dans un sondage Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. La santé et le niveau des impôts locaux suivent, avec 35% de citations chacun.
Public Sénat

Par Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Malgré le marasme politique généré par l’absence de majorité claire à l’Assemblée nationale, la prochaine échéance électorale retient très largement l’attention des Français. Ils sont 76 % à déclarer s’intéresser aux municipales de mars, quelle que soit leur proximité partisane, indique un sondage Odoxa réalisé par Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale*.

« Les candidats arrivent donc à susciter localement l’attention. L’intérêt a nettement progressé en 9 mois : + 12 points, il dépasse celui enregistré juste avant les municipales de 2014 (73 %) et se rapproche de celui relevé peu de temps avant le dernier scrutin, celui de 2020 (84 %) », observe Céline Bracq, la directrice générale d’Odoxa. « Contrairement à d’autres élections, les municipales attirent à la fois les électorats les plus politisés et les publics les plus ancrés dans le quotidien local. »

L’insécurité en tête des préoccupations

Toujours selon cette étude, « la sécurité et la lutte contre la délinquance » arrivent en tête des thématiques jugées prioritaires chez 50 % électeurs. Ce chiffre grimpe à 60 % au sein de la tranche d’âge des 65 ans et plus.

Si l’on s’intéresse aux affinités politiques des sondés, la thématique sécuritaire domine très largement chez les sympathisants de droite : à 67 % du côté des Républicains et 62 % pour le Rassemblement national. « La sécurité était déjà la thématique jugée la plus prioritaire par les Français lors des élections municipales de 2020*. Elle arrivait en tête à 47 %, citée à près de 10 points de plus que les thématiques suivantes », relève Odoxa.

Sur la seconde marche du podium cette année : « l’offre de soins et les services de santé » (35 %), à égalité avec « le niveau des impôts locaux ». À la question « quelles thématiques devront, selon vous, faire partie des priorités de votre futur(e) maire pour son mandat à venir ? », 27 % des Français citent « l’économie locale », 25 % « la propreté de la commune » et 19 % « l’environnement et la lutte contre la pollution ». En revanche, 31 % des 18-24 ans placent cette dernière thématique en tête des dossiers que leur futur édile devra traiter en priorité. Ils sont 53 % du côté des sympathisants écologistes.

*Méthodologie

L’enquête a été menée en ligne, les 10 et 11 décembre 2025, auprès d’un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population de 18 ans et plus. La représentativité a été assurée par la méthode des quotas, appliquée au sexe, à l’âge, et à la profession des répondants, après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Comme tout sondage, celui-ci comporte une marge d’erreur. Dans un échantillon de 1 000 personnes, un résultat de 20 % (ou 80 %) présente ainsi une incertitude d’environ 2,5 points.

Partager cet article

Dans la même thématique

Direct. Suivez l’adoption du budget 2026 au Sénat
2min

Politique

Budget : qui sont les sénateurs qui participeront à la commission mixte paritaire ?

Outre le président PS et rapporteur général LR de la commission des finances, Claude Raynal et Jean-François Husson, seront présents en CMP les sénateurs LR Christine Lavarde et Stéphane Sautarel, qui suit les collectivités, ainsi que le centriste Michel Canévet et le sénateur Horizons Emmanuel Capus, qui ont défendu plus d’économies durant les débats. Pour le PS, on retrouve le chef de file du groupe, Thierry Cozic.

Le

4min

Politique

UE-Mercosur : vers un accord cette semaine, contre l’avis de la France

Le sommet du Mercosur se tiendra ce samedi au Brésil, au cours duquel Ursula von der Leyen souhaiterait ratifier le traité commercial. Mais Emmanuel Macron a une nouvelle fois fait part de son opposition, annonçant qu’il souhaitait reporter l’examen du texte, le tout sur fond de mobilisation des agriculteurs.

Le

Sondage : 76% des Français s’intéressent aux prochaines municipales
3min

Politique

Crise agricole : « Avec une vaccination massive, nous ne pourrions plus exporter », s’inquiète François Patriat

Opposition au Mercosur et poursuite de l’abattage de cheptel bovins : la crise agricole se poursuit sur le territoire, essentiellement dans le sud-ouest où les actions de blocages sont maintenues. Invité de la matinale de Public Sénat, le président du groupe RDPI au Sénat et ancien ministre de l’Agriculture, François Patriat, appelle à un moment d’accalmie de tous les acteurs. S’il salue l’action du gouvernement, il recommande cependant une meilleure prise en charge des pertes d’exploitation des agriculteurs.

Le

107th anniversary of the 1918 Armistice
3min

Politique

Sondage : Sébastien Lecornu reste beaucoup moins impopulaire qu’Emmanuel Macron

L'impopularité du Premier ministre est bien moindre que celle du chef de l’Etat : Sébastien Lecornu bénéficie de 35% d’opinions favorables contre 21% pour Emmanuel Macron, selon le dernier baromètre Odoxa de décembre 2025. Cet écart s'est même creusé, puisque le locataire de Matignon a progressé de 5 points depuis octobre tandis que le président stagne.

Le