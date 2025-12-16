Sondage : 76% des Français s’intéressent aux prochaines municipales

« Les candidats arrivent donc à susciter localement l’attention. L’intérêt a nettement progressé en 9 mois : + 12 points, il dépasse celui enregistré juste avant les municipales de 2014 (73 %) et se rapproche de celui relevé peu de temps avant le dernier scrutin, celui de 2020 (84 %) », observe Céline Bracq, la directrice générale d’Odoxa. « Contrairement à d’autres élections, les municipales attirent à la fois les électorats les plus politisés et les publics les plus ancrés dans le quotidien local. »

Malgré le marasme politique généré par l’absence de majorité claire à l’Assemblée nationale, la prochaine échéance électorale retient très largement l’attention des Français. Ils sont 76 % à déclarer s’intéresser aux municipales de mars, quelle que soit leur proximité partisane, indique un sondage Odoxa réalisé par Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale*.

L’insécurité en tête des préoccupations

Toujours selon cette étude, « la sécurité et la lutte contre la délinquance » arrivent en tête des thématiques jugées prioritaires chez 50 % électeurs. Ce chiffre grimpe à 60 % au sein de la tranche d’âge des 65 ans et plus.

Si l’on s’intéresse aux affinités politiques des sondés, la thématique sécuritaire domine très largement chez les sympathisants de droite : à 67 % du côté des Républicains et 62 % pour le Rassemblement national. « La sécurité était déjà la thématique jugée la plus prioritaire par les Français lors des élections municipales de 2020*. Elle arrivait en tête à 47 %, citée à près de 10 points de plus que les thématiques suivantes », relève Odoxa.

Sur la seconde marche du podium cette année : « l’offre de soins et les services de santé » (35 %), à égalité avec « le niveau des impôts locaux ». À la question « quelles thématiques devront, selon vous, faire partie des priorités de votre futur(e) maire pour son mandat à venir ? », 27 % des Français citent « l’économie locale », 25 % « la propreté de la commune » et 19 % « l’environnement et la lutte contre la pollution ». En revanche, 31 % des 18-24 ans placent cette dernière thématique en tête des dossiers que leur futur édile devra traiter en priorité. Ils sont 53 % du côté des sympathisants écologistes.