Sondage : 83 % des Français se disent pessimistes pour l’avenir du pays

Le nombre de personnes se déclarant pessimistes pour l’avenir du pays a augmenté de 9 points en dix ans pour atteindre un niveau particulièrement élevé avec 83 % des personnes interrogées se déclarant pessimistes concernant l’avenir du pays.

L’inquiétude porte principalement sur des sujets socio-économiques. En effet, 8 Français sur 10 anticipent un faible niveau de croissance économique et 82 % s’attendent à une hausse des prélèvements obligatoires. En ce qui concerne l’augmentation du pouvoir d’achat et la diminution du chômage, les projections sont sans appel. 87 % des Français pronostiquent une augmentation du chômage et seulement 10 % croient à une augmentation du pouvoir d’achat. Une dégradation spectaculaire par rapport à 2020 où le niveau d’optimisme sur ces deux questions était deux fois supérieur.