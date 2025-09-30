Public Sénat
Arret de travail d un medecin
Sondage : 83 % des Français se disent pessimistes pour l’avenir du pays

Selon notre baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale, seulement 17 % des Français se disent « optimistes » concernant l’avenir du pays. Ainsi, 28 % des sondés affirment être « très pessimistes » et 55 % « assez pessimistes ».
Le nombre de personnes se déclarant pessimistes pour l’avenir du pays a augmenté de 9 points en dix ans pour atteindre un niveau particulièrement élevé avec 83 % des personnes interrogées se déclarant pessimistes concernant l’avenir du pays. 

L’inquiétude porte principalement sur des sujets socio-économiques. En effet, 8 Français sur 10 anticipent un faible niveau de croissance économique et 82 % s’attendent à une hausse des prélèvements obligatoires. En ce qui concerne l’augmentation du pouvoir d’achat et la diminution du chômage, les projections sont sans appel. 87 % des Français pronostiquent une augmentation du chômage et seulement 10 % croient à une augmentation du pouvoir d’achat. Une dégradation spectaculaire par rapport à 2020 où le niveau d’optimisme sur ces deux questions était deux fois supérieur. 

Une inquiétude qui touche également la Sécu 

Reflet d’une situation politique incertaine, l’inquiétude touche également la Sécurité sociale qui fête ses 80 ans cette année. En effet, 84 % des personnes interrogées estiment que le déficit de la Sécurité sociale peut remettre en cause son avenir et 90 % pensent que les soins seront moins bien remboursés par la Sécurité sociale à l’avenir. Malgré cette inquiétude, 91 % des sondés affirment être attachés à la Sécurité sociale. Cependant 60 % des sondés ne souhaitent pas contribuer davantage au financement de la Sécurité sociale par le biais de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts.

Méthodologie

L’enquête a été réalisée les 24 et 25 septembre 2025, sur Internet, auprès d’un échantillon de 1 005 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé. Par exemple, dans un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage observé est de 20 % ou de 80 %, la marge d’erreur est égale à 2,5 points : le pourcentage réel est donc compris dans un intervalle entre 17,5 % et 22,5 %, ou entre 77,5 % et 82,5 %.

