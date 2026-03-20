Sondage à Paris : Emmanuel Grégoire et Rachida Dati au coude-à-coude à l’approche du second tour des municipales

Un point d’écart seulement. À Paris, la bataille pour la mairie entre dans une phase décisive où chaque voix pourrait faire basculer le résultat. À mesure que s’approche le second tour des élections municipales à Paris, l’incertitude grandit. Selon un sondage Elabe réalisé pour BFMTV, Le Figaro et La Tribune Dimanche, en partenariat avec Berger-Levrault, le candidat socialiste Emmanuel Grégoire est crédité de 45,5 % des intentions de vote, contre 44,5 % pour sa rivale Les Républicains, Rachida Dati. Un écart d’à peine un point qui tranche avec l’avance plus confortable enregistrée par le candidat de gauche au premier tour. Dans cette configuration, la candidate insoumise Sophia Chikirou, maintenue au second tour après l’absence de fusion avec la gauche unie, recueillerait 10 % des suffrages.

Quel choix pour les électeurs de Pierre-Yves Bournazel ?

Ce resserrement s’explique en grande partie par les recompositions politiques de l’entre-deux-tours. Rachida Dati a en effet consolidé son socle électoral en fusionnant sa liste avec celle de Pierre-Yves Bournazel, malgré des relations tendues entre les deux camps. Elle bénéficie également du retrait de Sarah Knafo, dont les électeurs devraient se reporter massivement sur sa candidature. Selon l’enquête, 86 % des électeurs de la candidate Reconquête ! se déclarent prêts à voter pour Rachida Dati. Du côté des soutiens de Pierre-Yves Bournazel, le report est plus nuancé : 56 % choisiraient la candidate de droite, tandis que 35 % se tourneraient vers Emmanuel Grégoire et 8 % s’abstiendraient. Le candidat socialiste conserve toutefois des réserves de voix, notamment chez les électeurs de Sophia Chikirou, dont 20 % envisagent de voter pour lui. Mais cet électorat demeure particulièrement volatil : 39 % pourraient encore changer d’avis d’ici au scrutin.

Dans ce contexte, la dynamique du second tour apparaît bien plus incertaine que celle du premier. Si Emmanuel Grégoire reste en tête, l’écart réduit et les reports de voix favorables à Rachida Dati rebattent les cartes dans la dernière ligne droite.