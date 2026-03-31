Sondage : Edouard Philippe bondit, l’ex-Premier ministre désormais favori pour 2027

Edouard Philippe apparaît dans le dernier baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale comme le seul candidat susceptible de se qualifier au second tour de la présidentielle face à un Jordan Bardella ultradominant. L’ancien Premier ministre enregistre une progression spectaculaire de huit points, et prend ainsi le large sur d’autres compétiteurs, comme le social-démocrate Raphaël Glucksmann et Bruno Retailleau, le patron des LR. Surtout, il est désormais en position de battre le RN au second tour.

Un « come-back » fracassant. Edouard Philippe voit sa popularité auprès des Français largement renforcée après sa réélection comme maire du Havre, de quoi éclaircir l’horizon présidentiel de l’ancien Premier ministre, longtemps présenté comme l’un des hommes forts de 2027, mais qui a connu ces derniers mois un creux sondagier. Il affiche ainsi une cote d’adhésion de 36 % dans le baromètre Odoxa du mois de mars, réalisé par Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale*, soit un bond spectaculaire de huit points par rapport à février. Edouard Philippe repasse devant Marine Le Pen (34 %), mais reste derrière Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national conserve la tête du palmarès des personnalités politiques préférées des Français, avec un taux d’adhésion à 38 %, en progression de trois points. En revanche, l’ancien chef du gouvernement creuse l’écart avec Gabriel Attal (28 %), l’un de ses principaux concurrents pour représenter le bloc central en 2027.

Surtout, « Edouard Philippe se réimpose plus que jamais comme le meilleur (voire le seul) candidat pour le ‘camp présidentiel’ : avec 47 % de Français pensant qu’il ferait un bon candidat pour son camp, il devance de 11 points Gabriel Attal (36 %) et de 15 points Gérald Darmanin (32 %). L’écart est encore plus net auprès des sympathisants du centre », analyse Gaël Sliman, le président d’Odoxa. Pour rappel, le président du parti Horizons avait conditionné sa candidature à l’Elysée à sa réélection préalable dans sa ville du Havre, dont il est le maire depuis 2010. Une progression de 4 points au premier tour de la présidentielle Alors que de nombreux responsables du centre et de la droite appellent à une candidature unique de ces deux familles politiques pour la présidentielle, Odoxa a testé le scénario d’une double candidature au premier tour, celle d’Edouard Philippe et de Bruno Retailleau, le président des Républicains. Si Jordan Bardella arrive largement en tête, avec 34 % d’intentions de vote, c’est Edouard Philippe qui se hisse sur la deuxième marche du podium, donné à 21 %, soit 4 points de plus qu’en novembre, contre seulement 8 % pour Bruno Retailleau.

Avec le scénario d’une candidature commune qui serait incarnée par le Havrais, les 8 % de patron des LR se répartiraient entre Edouard Philippe et Jordan Bardella, qui se voient respectivement donnés à 25 et 38 % d’intention de vote au premier tour. « Ce scénario nous apporte une confirmation : l’électorat LR est aujourd’hui fracturable (voire fracturé) entre deux tropismes de force équivalente, l’un vers le centre, l’autre vers l’extrême-droite », analyse Gaël Sliman.

En tout état de cause, « Edouard Philippe serait aujourd’hui le seul candidat capable de se qualifier face au RN alors qu’il était encore concurrencé par Raphaël Glucksmann en novembre », souligne le président d’Odoxa. Dans les deux hypothèses testées, le co-fondateur de Place publique plafonne à 10 %, soit 3,5 points de moins qu’en novembre. Nouveau favori du second tour « Mais c’est surtout au second tour que l’on enregistre un total retournement de situation ! Philippe l’emporterait (52 % vs 48 %) aujourd’hui face à Bardella alors que ce dernier le battait encore nettement en novembre (53 % vs 47 %) », relève encore Gaël Sliman. « S’il y parvient, c’est que le maire du Havre part d’un socle de premier tour plus important qu’en novembre (+ 4 points), tout en améliorant tous ses reports de voix issus des candidats de premier tour : + 13 points auprès des électeurs Glucksmann de premier tour (75 % d’entre eux voteraient Philippe au second tour alors qu’ils n’étaient que 62 % en novembre dernier), + 16 points auprès des électeurs Mélenchon (51 % d’entre eux se tourneraient vers le maire du Havre) et + 29 points auprès des électeurs d’un autre candidat de gauche (Tondelier, Roussel, Arthaud). »

Ces chiffres viennent confirmer une poussée déjà enregistrée par d’autres enquêtes d’opinion. Dans un sondage Elabe pour La Tribune Dimanche publié samedi, Edouard Philippe est crédité de 20,5 % à 25,5 % d’intentions de vote au premier tour de la présidentielle, loin toutefois derrière la candidature RN, donnée à 31,5 %-35 %. Là encore, il est le seul candidat testé par cet institut susceptible de battre l’extrême droite au second tour de la présidentielle : à 53 % vs 47 % dans l’hypothèse d’un duel avec Marine Le Pen, et à 51,5 % vs 48,5 % si c’est Jordan Bardella qui remplace la députée du Pas-de-Calais, sur laquelle plane toujours une épée de Damoclès judiciaire.

*Méthodologie L’enquête a été réalisée les 25 et 26 mars 2026, sur Internet, auprès d’un échantillon de 1 005 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération. Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé. Par exemple, dans un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage observé est de 20 % ou de 80 %, la marge d’erreur est égale à 2,5 points : le pourcentage réel est donc compris dans un intervalle entre 17,5 % et 22,5 %.