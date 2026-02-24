Sondage : Emmanuel Macron reste un mauvais président pour  77 % des Français

La situation est davantage sous contrôle pour son Premier ministre. Sébastien Lecornu, qui en a désormais terminé avec le long feuilleton budgétaire, bénéficie de 34 % de bonnes opinions, c’est un point de plus sur un mois. Il se situe à un niveau supérieur à sa popularité au moment de son arrivée à Matignon. Appelé à succéder à François Bayrou en septembre, il ne réunissait alors que 32 % d’opinions favorables.

La cote de popularité du président de la République reste durablement, depuis la dissolution du mois de juin 2024, sous la barre des 30 % de bonnes opinions. Emmanuel Macron est toutefois remonté depuis le trou d’air d’octobre, où il était tombé à 20 % de popularité.

Pas d’amélioration pour le chef de l’Etat en termes de confiance, après un léger rebond le mois dernier dans une actualité de tensions avec les Etats-Unis. Seuls 23 % des Français le considèrent comme un bon président de la République, selon le baromètre Odoxa réalisé pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale, publié ce 23 février.

Concernant les autres personnalités, Jordan Bardella se maintient à la première place du palmarès, avec 35 % de bonnes opinions, en légère baisse par rapport au mois précédent (-2 points). Marine Le Pen résiste, malgré la tenue de son procès en appel dans l’affaires des assistants parlementaires du Rassemblement national, avec une cote de popularité à 33 % (-1 point).

Il y a du mouvement en revanche à la troisième place (à 28 %), occupée à la fois par le garde des Sceaux Gérald Darmanin et le maire du Havre Edouard Philippe. La popularité du premier progresse de trois points, et celle du second a diminué de 2 points. Gabriel Attal, autre présidentiable potentiel au centre, voit sa cote d’adhésion chuter de 3 points, à 27 %. Bruno Retailleau, qui s’est lancé ce mois-ci dans la course vers la présidentielle, progresse de 2 points à 26 %, au coude à coude avec Sébastien Lecornu (-1 point). La première personnalité de gauche pointe à la 8e place. Le leader de Place Publique, Raphaël Glucksmann se maintient à 22 % de soutien et sympathie dans ce classement.

Jean-Luc Mélenchon rejeté par 71 % des Français

Concernant le classement des personnalités les plus impopulaires, Jean-Luc Mélenchon reste de loin la personnalité la plus rejetée du baromètre, avec 71 % de mauvaises opinions. Dans un contexte difficile pour son mouvement La France insoumise, avec deux proches du député Raphaël Arnault mis en examen dans l’affaire du meurtre de Quentin Deranque, l’ancien candidat à la présidentielle voit sa cote d’impopularité gonfler de deux points en plus. Emmanuel Macron, avec 58 % de mauvaises opinions (+1 point), le précède. Viennent ensuite le député UDR et candidat à la mairie de Nice Eric Ciotti, rejeté par 53 % des Français. C’est autant que la ministre de la Culture et candidate de la droite à la mairie de Paris, Rachida Dati.

Méthodologie : l’enquête a été réalisée les 18 et 19 février 2026, sur Internet, auprès d’un échantillon de 1 005 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération. Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé. Par exemple, dans un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage observé est de 20 % la marge d’erreur est égale à 2,5 points : le pourcentage réel est donc compris entre 17,5 % et 22,5 %.