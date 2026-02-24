Public Sénat
Le direct
Sondage : Emmanuel Macron reste un mauvais président pour 77 % des Français
Crédit : Jeanne Accorsini / SIPA / 2602231244

Sondage : Emmanuel Macron reste un mauvais président pour  77 % des Français

La cote de popularité du président de la République est restée inchangée au mois de février, selon le baromètre Odoxa réalisé pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale. Celle de son Premier ministre Sébastien Lecornu se maintient au-dessus.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Pas d’amélioration pour le chef de l’Etat en termes de confiance, après un léger rebond le mois dernier dans une actualité de tensions avec les Etats-Unis. Seuls 23 % des Français le considèrent comme un bon président de la République, selon le baromètre Odoxa réalisé pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale, publié ce 23 février.

La cote de popularité du président de la République reste durablement, depuis la dissolution du mois de juin 2024, sous la barre des 30 % de bonnes opinions. Emmanuel Macron est toutefois remonté depuis le trou d’air d’octobre, où il était tombé à 20 % de popularité.

La situation est davantage sous contrôle pour son Premier ministre. Sébastien Lecornu, qui en a désormais terminé avec le long feuilleton budgétaire, bénéficie de 34 % de bonnes opinions, c’est un point de plus sur un mois. Il se situe à un niveau supérieur à sa popularité au moment de son arrivée à Matignon. Appelé à succéder à François Bayrou en septembre, il ne réunissait alors que 32 % d’opinions favorables.

Gérald Darmanin fait désormais jeu égal avec Edouard Philippe

Concernant les autres personnalités, Jordan Bardella se maintient à la première place du palmarès, avec 35 % de bonnes opinions, en légère baisse par rapport au mois précédent (-2 points). Marine Le Pen résiste, malgré la tenue de son procès en appel dans l’affaires des assistants parlementaires du Rassemblement national, avec une cote de popularité à 33 % (-1 point).

Il y a du mouvement en revanche à la troisième place (à 28 %), occupée à la fois par le garde des Sceaux Gérald Darmanin et le maire du Havre Edouard Philippe. La popularité du premier progresse de trois points, et celle du second a diminué de 2 points. Gabriel Attal, autre présidentiable potentiel au centre, voit sa cote d’adhésion chuter de 3 points, à 27 %. Bruno Retailleau, qui s’est lancé ce mois-ci dans la course vers la présidentielle, progresse de 2 points à 26 %, au coude à coude avec Sébastien Lecornu (-1 point). La première personnalité de gauche pointe à la 8e place. Le leader de Place Publique, Raphaël Glucksmann se maintient à 22 % de soutien et sympathie dans ce classement.

Jean-Luc Mélenchon rejeté par 71 % des Français

Concernant le classement des personnalités les plus impopulaires, Jean-Luc Mélenchon reste de loin la personnalité la plus rejetée du baromètre, avec 71 % de mauvaises opinions. Dans un contexte difficile pour son mouvement La France insoumise, avec deux proches du député Raphaël Arnault mis en examen dans l’affaire du meurtre de Quentin Deranque, l’ancien candidat à la présidentielle voit sa cote d’impopularité gonfler de deux points en plus. Emmanuel Macron, avec 58 % de mauvaises opinions (+1 point), le précède. Viennent ensuite le député UDR et candidat à la mairie de Nice Eric Ciotti, rejeté par 53 % des Français. C’est autant que la ministre de la Culture et candidate de la droite à la mairie de Paris, Rachida Dati.

Méthodologie : l’enquête a été réalisée les 18 et 19 février 2026, sur Internet, auprès d’un échantillon de 1 005 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération. Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé. Par exemple, dans un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage observé est de 20 % la marge d’erreur est égale à 2,5 points : le pourcentage réel est donc compris entre 17,5 % et 22,5 %.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Montpellier: Jean-Luc Melenchon gestures at a rally
7min

Politique

Mort de Quentin Deranque : sous la menace d’un cordon sanitaire, LFI sommée de « clarifier » sa position vis-à-vis de la violence politique

10 jours après la mort du jeune militant d’extrême droite, Quentin Deranque, tué sous les coups de militants antifa, lors d’une bagarre de rue à Lyon, la pression ne faiblit pas sur les élus LFI. A droite, à l’extrême droite, mais aussi à gauche, les appels à la formation d’un cordon sanitaire autour de la formation de Jean-Luc Mélenchon, se multiplient. LFI est-il hors du champ républicain ? Une question loin d’être tranchée au Sénat.

Le

Sondage : Emmanuel Macron reste un mauvais président pour  77 % des Français
3min

Politique

Saluts nazis pendant l’hommage à Quentin Deranque : Marion Maréchal juge « résiduels » les débordements

Invitée de la matinale de Public Sénat, la présidente du parti Identité-Libertés, Marion Maréchal a évoqué la « complicité morale » de LFI dans la mort de Quentin Deranque. L’eurodéputée juge que les débordements ayant eu lieu lors de l’hommage à Quentin Deranque sont « résiduels » alors que la préfecture a rapporté avoir reçu des signalements évoquant des saluts nazis.

Le

Sondage : Emmanuel Macron reste un mauvais président pour  77 % des Français
3min

Politique

Municipales 2026 : à Grenoble, une gauche désunie pour garder la mairie

Première grande ville conquise par les Verts en 2014, Grenoble est l’un des bastions historiques de la gauche. Si une alliance écologiste-PS tente d’exister pour succéder à Eric Piolle, le candidat de La France insoumise préfère faire cavalier seul. Une division qui pourrait faire le jeu des Républicains, 30 ans après avoir quitté l’hôtel de ville. Reportage.

Le