Paris Marine Le Pen and Jordan Bardella meets French PM
Sondage : Jordan Bardella et Marine Le Pen caracolent en tête du classement de l’adhésion des Français

D’après notre baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale, Jordan Bardella et Marine Le Pen sont les deux personnalités politiques qui recueillent le plus de soutien ou de sympathie de la part des Français. Les deux figures du RN devancent Edouard Philippe tandis que le reste de la classe politique recule.
2 min

C’est une tendance qui se confirme. Jordan Bardella et Marine Le Pen occupent toujours les deux premières places du baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat avec respectivement 37 % et 36 % d’opinions favorables. Les deux figures du Rassemblement national s’affichaient déjà en tête du baromètre en juin 2025. Jordan Bardella et Marine Le Pen dépassaient alors Edouard Philippe, en tête du baromètre durant les trois dernières années.

 Recul d’Edouard Philippe

L’ancien Premier ministre conserve sa troisième place dans le baromètre Odoxa avec 32 % d’adhésion. Malgré une cote en recul, le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, talonne Edouard Philippe avec 30 % d’adhésion. Néanmoins, Edouard Philippe reste en tête chez les sympathisants de droite et du centre avec 71 % d’adhésion, 8 points devant Gérald Darmanin. 

Un baromètre marqué par l’augmentation du rejet du personnel politique 

En cette rentrée politique, la quasi-totalité de la classe politique voit sa cote d’adhésion reculer à l’exception de Sébastien Lecornu (+ 12 points) et de Fabien Roussel (+ 3 points). Par ailleurs, alors que la rentrée est marquée par les mobilisations et mouvements sociaux, Sophie Binet et Marylise Léon, les deux patronnes de la CGT et de la CFDT suscitent 4 fois plus de « rejet » que d’adhésion auprès des Français : 37 % vs 9 % pour Léon et 43 % vs 12 % pour Binet. 

Dans le palmarès des personnalités politiques les plus rejetées, Jean-Luc Mélenchon suscite 70 % de rejet chez les sondés. Plusieurs personnalités voient leur impopularité progresser comme le président du Sénat, Gérard Larcher (+ 9 points) ou la ministre de la Culture démissionnaire, Rachida Dati (+ 6 points). 

Méthodologie

L’enquête a été réalisée les 24 et 25 septembre 2025, sur Internet, auprès d’un échantillon de 1 005 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé. Par exemple, dans un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage observé est de 20 % ou de 80 %, la marge d’erreur est égale à 2,5 points : le pourcentage réel est donc compris dans un intervalle entre 17,5 % et 22,5 %, ou entre 77,5 % et 82,5 %.

