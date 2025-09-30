Sondage : Jordan Bardella et Marine Le Pen caracolent en tête du classement de l’adhésion des Français

C’est une tendance qui se confirme. Jordan Bardella et Marine Le Pen occupent toujours les deux premières places du baromètre Odoxa réalisé avec Mascaret pour Public Sénat avec respectivement 37 % et 36 % d’opinions favorables. Les deux figures du Rassemblement national s’affichaient déjà en tête du baromètre en juin 2025 . Jordan Bardella et Marine Le Pen dépassaient alors Edouard Philippe, en tête du baromètre durant les trois dernières années.

Recul d’Edouard Philippe

L’ancien Premier ministre conserve sa troisième place dans le baromètre Odoxa avec 32 % d’adhésion. Malgré une cote en recul, le ministre de l’Intérieur démissionnaire, Bruno Retailleau, talonne Edouard Philippe avec 30 % d’adhésion. Néanmoins, Edouard Philippe reste en tête chez les sympathisants de droite et du centre avec 71 % d’adhésion, 8 points devant Gérald Darmanin.

Un baromètre marqué par l’augmentation du rejet du personnel politique

En cette rentrée politique, la quasi-totalité de la classe politique voit sa cote d’adhésion reculer à l’exception de Sébastien Lecornu (+ 12 points) et de Fabien Roussel (+ 3 points). Par ailleurs, alors que la rentrée est marquée par les mobilisations et mouvements sociaux, Sophie Binet et Marylise Léon, les deux patronnes de la CGT et de la CFDT suscitent 4 fois plus de « rejet » que d’adhésion auprès des Français : 37 % vs 9 % pour Léon et 43 % vs 12 % pour Binet.

Dans le palmarès des personnalités politiques les plus rejetées, Jean-Luc Mélenchon suscite 70 % de rejet chez les sondés. Plusieurs personnalités voient leur impopularité progresser comme le président du Sénat, Gérard Larcher (+ 9 points) ou la ministre de la Culture démissionnaire, Rachida Dati (+ 6 points).