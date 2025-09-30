Public Sénat
Sondage : l'impopularité d'Emmanuel Macron atteint un niveau record avec seulement 22% d'opinions favorables

Selon notre baromètre Odoxa/ Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale, l'impopularité du président de la République a atteint un nouveau record avec seulement 22 % d'opinions favorables. La cote de popularité de Sébastien Lecornu est nettement supérieure (32 %) même si le Premier ministre est très fragilisé.
C’est un record. Avec seulement 22 % d’opinions favorables, la cote de popularité d’Emmanuel Macron atteint son plus faible niveau depuis son arrivée au pouvoir en 2017. L’adhésion à l’action du président de la République chute de 6 points par rapport à son niveau de juin 2025. La popularité d’Emmanuel Macron reste très faible chez les sympathisants des principaux partis politiques hormis Renaissance. Même chez les sympathisants de LR, pourtant membre du socle commun, la popularité du président de la République n’atteint que 29 %. 

En retrait sur la scène nationale depuis la dissolution de juin 2024, Emmanuel Macron avait connu un léger regain de popularité depuis septembre 2024 et certaines prises de position sur des sujets de politique internationale en promettant notamment la reconnaissance de la Palestine. Malgré la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France le 22 septembre, la nomination de Sébastien Lecornu semble avoir plombé la popularité du locataire de l’Elysée. 

Un Premier ministre en sursis dont la cote de popularité augmente 

A l’inverse, 32 % des personnes interrogées estiment que Sébastien Lecornu est un bon Premier ministre, un niveau supérieur de 10 points à celui de son prédécesseur et à celui du chef de l’Etat. A noter qu’il s’agit d’un des écarts les plus importants entre un président de la République et son Premier ministre en plus d’une décennie de mesures. L’ancien ministre de la défense voit d’ailleurs sa popularité personnelle progresser de 12 points. Il atteint ainsi 26 % d’adhésion, le plaçant à la septième position du palmarès Odoxa. Un niveau cependant très faible pour un Premier ministre. 

Sébastien Lecornu donc est l‘un des Premier ministres les plus impopulaires au moment de sa nomination. Seul François Bayrou faisait pire avec 30 % d’adhésion au moment de sa nomination. Le président du MoDem avait finalement atteint un niveau historiquement bas pour un premier ministre avec seulement 20 % d’opinions favorables au printemps. Par ailleurs, Sébastien Lecornu affiche une cote de popularité bien inférieure à celle de Michel Barnier au moment de son arrivée à Matignon en septembre 2024 (39 %).

L’enquête a été réalisée les 24 et 25 septembre 2025, sur Internet, auprès d’un échantillon de 1 005 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé. Par exemple, dans un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage observé est de 20 % ou de 80 %, la marge d’erreur est égale à 2,5 points : le pourcentage réel est donc compris dans un intervalle entre 17,5 % et 22,5 %, ou entre 77,5 % et 82,5 %.

