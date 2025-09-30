Sondage : l’impopularité d’Emmanuel Macron atteint un niveau record avec seulement 22% d’opinions favorables

C’est un record. Avec seulement 22 % d’opinions favorables, la cote de popularité d’Emmanuel Macron atteint son plus faible niveau depuis son arrivée au pouvoir en 2017. L’adhésion à l’action du président de la République chute de 6 points par rapport à son niveau de juin 2025. La popularité d’Emmanuel Macron reste très faible chez les sympathisants des principaux partis politiques hormis Renaissance. Même chez les sympathisants de LR, pourtant membre du socle commun, la popularité du président de la République n’atteint que 29 %.

En retrait sur la scène nationale depuis la dissolution de juin 2024, Emmanuel Macron avait connu un léger regain de popularité depuis septembre 2024 et certaines prises de position sur des sujets de politique internationale en promettant notamment la reconnaissance de la Palestine. Malgré la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France le 22 septembre, la nomination de Sébastien Lecornu semble avoir plombé la popularité du locataire de l’Elysée.

Un Premier ministre en sursis dont la cote de popularité augmente

A l’inverse, 32 % des personnes interrogées estiment que Sébastien Lecornu est un bon Premier ministre, un niveau supérieur de 10 points à celui de son prédécesseur et à celui du chef de l’Etat. A noter qu’il s’agit d’un des écarts les plus importants entre un président de la République et son Premier ministre en plus d’une décennie de mesures. L’ancien ministre de la défense voit d’ailleurs sa popularité personnelle progresser de 12 points. Il atteint ainsi 26 % d’adhésion, le plaçant à la septième position du palmarès Odoxa. Un niveau cependant très faible pour un Premier ministre.