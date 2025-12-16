Public Sénat
107th anniversary of the 1918 Armistice
Le premier ministre Sebastien Lecornu et le president Emmanuel Macron -107th anniversary of the 1918 Armistice: President Emmanuel Macron lays a wreath at the foot of the statue of Georges Clemenceau in Paris on 11 November 2025.//04SIPA_1.0682/Credit:Christian Liewig -pool/SIPA/2511111429

Sondage : Sébastien Lecornu reste beaucoup moins impopulaire qu’Emmanuel Macron

L'impopularité du Premier ministre est bien moindre que celle du chef de l’Etat : Sébastien Lecornu bénéficie de 35% d’opinions favorables contre 21% pour Emmanuel Macron, selon le dernier baromètre Odoxa de décembre 2025. Cet écart s'est même creusé, puisque le locataire de Matignon a progressé de 5 points depuis octobre tandis que le président stagne.
Publié le

Mis à jour le

Les efforts du Premier ministre pour faire passer le budget sans 49.3 ont-ils un effet sur sa cote de popularité ? Près de deux mois après sa re-nomination à Matignon, Sébastien Lecornu reste moins impopulaire qu’Emmanuel Macron. Le chef du gouvernement enregistre 35 % d’opinions positives, contre seulement 21 % pour le président de la République, selon le dernier pointage de notre baromètre Odoxa, réalisé par Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale*.

Si la popularité de Sébastien Lecornu enregistre une très légère baisse depuis novembre (-1 points), celle-ci reste globalement en hausse sur le temps long : + 3 points depuis septembre, et + 5 points depuis octobre. 63 % des Français estiment néanmoins qu’il n’est pas un bon Premier ministre.

Un effet Lecornu chez l’électorat centriste

Après avoir atteint son plus bas niveau à 20 % d’opinions favorables en octobre, Emmanuel Macron stagne désormais à 21 %. 78 % des Français répondent « non » à la question : « Est-il un bon président de la République ? ». Ce pourcentage dépasse le trou d’air de la crise des Gilets Jaunes (73 % d’opinions négatives en décembre 2018), et côtoie les niveaux d’impopularité atteints par François Hollande à la fin de son quinquennat.

Sans surprise, ce sont les partisans de Renaissance qui affichent le plus d’attachement au Premier ministre, avec 91 % d’opinions favorables. Sébastien Lecornu reste également majoritairement populaire au sein de son ancienne famille politique : 53 % des sympathisants LR ont une bonne opinion de lui.

Au sein des oppositions de gauche, 40 % des écologistes considèrent qu’il est un bon Premier ministre. Un chiffre qui grimpe à 44 % du côté PS, le parti à la rose ayant réussi à obtenir de nombreuses concessions de la part du gouvernement pendant les débats budgétaires, à commencer par la suspension de la réforme des retraites. En revanche, seuls 17 % des sympathisants LFI saluent l’action du Premier ministre. Ils ne sont que 14 % pour le Rassemblement national.

La popularité d’Edouard Philippe continue de s’éroder

Dans le classement des personnalités politiques préférées des Français, Jordan Bardella continue d’occuper la première place du podium, avec un taux d’adhésion à 36 %, suivi par Marine Le Pen (34 %). Longtemps resté en tête de ce classement, Edouard Philippe perd trois points et est désormais relégué à la cinquième place (29 %), derrière Sébastien Lecornu et Gabriel Attal, autre potentiel candidat du bloc central pour 2027. « Le maire du Havre est toutefois le plus populaire parmi les candidats aux municipales que nous testons dans cette liste ce mois-ci. A contrario, Jean-Michel Aulas, David Lisnard et Emmanuel Grégoire, en queue de classement, peinent pour le moment à émerger », relève Céline Bracq, la directrice générale d’Odoxa.

Capture baromètre politique

*Méthodologie

L’enquête a été menée en ligne, les 10 et 11 décembre 2025, auprès d’un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population de 18 ans et plus. La représentativité a été assurée par la méthode des quotas, appliquée au sexe, à l’âge, et à la profession des répondants, après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Comme tout sondage, celui-ci comporte une marge d’erreur. Dans un échantillon de 1 000 personnes, un résultat de 20 % (ou 80 %) présente ainsi une incertitude d’environ 2,5 points.

