Sondage : Sébastien Lecornu reste beaucoup moins impopulaire qu’Emmanuel Macron

Si la popularité de Sébastien Lecornu enregistre une très légère baisse depuis novembre (-1 points), celle-ci reste globalement en hausse sur le temps long : + 3 points depuis septembre, et + 5 points depuis octobre. 63 % des Français estiment néanmoins qu’il n’est pas un bon Premier ministre.

Les efforts du Premier ministre pour faire passer le budget sans 49.3 ont-ils un effet sur sa cote de popularité ? Près de deux mois après sa re-nomination à Matignon, Sébastien Lecornu reste moins impopulaire qu’Emmanuel Macron. Le chef du gouvernement enregistre 35 % d’opinions positives, contre seulement 21 % pour le président de la République, selon le dernier pointage de notre baromètre Odoxa, réalisé par Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale*.

Après avoir atteint son plus bas niveau à 20 % d’opinions favorables en octobre, Emmanuel Macron stagne désormais à 21 %. 78 % des Français répondent « non » à la question : « Est-il un bon président de la République ? ». Ce pourcentage dépasse le trou d’air de la crise des Gilets Jaunes (73 % d’opinions négatives en décembre 2018), et côtoie les niveaux d’impopularité atteints par François Hollande à la fin de son quinquennat.

Sans surprise, ce sont les partisans de Renaissance qui affichent le plus d’attachement au Premier ministre, avec 91 % d’opinions favorables. Sébastien Lecornu reste également majoritairement populaire au sein de son ancienne famille politique : 53 % des sympathisants LR ont une bonne opinion de lui.

Au sein des oppositions de gauche, 40 % des écologistes considèrent qu’il est un bon Premier ministre. Un chiffre qui grimpe à 44 % du côté PS, le parti à la rose ayant réussi à obtenir de nombreuses concessions de la part du gouvernement pendant les débats budgétaires, à commencer par la suspension de la réforme des retraites. En revanche, seuls 17 % des sympathisants LFI saluent l’action du Premier ministre. Ils ne sont que 14 % pour le Rassemblement national.

La popularité d’Edouard Philippe continue de s’éroder

Dans le classement des personnalités politiques préférées des Français, Jordan Bardella continue d’occuper la première place du podium, avec un taux d’adhésion à 36 %, suivi par Marine Le Pen (34 %). Longtemps resté en tête de ce classement, Edouard Philippe perd trois points et est désormais relégué à la cinquième place (29 %), derrière Sébastien Lecornu et Gabriel Attal, autre potentiel candidat du bloc central pour 2027. « Le maire du Havre est toutefois le plus populaire parmi les candidats aux municipales que nous testons dans cette liste ce mois-ci. A contrario, Jean-Michel Aulas, David Lisnard et Emmanuel Grégoire, en queue de classement, peinent pour le moment à émerger », relève Céline Bracq, la directrice générale d’Odoxa.