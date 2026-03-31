Sondage : Sébastien Lecornu reste plus populaire qu’Emmanuel Macron

Très légère embellie pour la cote de popularité du couple exécutif. Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu regagnent quelques points de confiance dans le dernier baromètre politique d’Odoxa, réalisé avec Mascaret pour Public Sénat et la Presse régionale*. À la question, « diriez-vous qu’Emmanuel Macron est un bon président ? », 25 % des personnes interrogées répondent « oui ». C’est deux points de plus qu’en janvier, et cinq de plus depuis octobre, après un plus bas historique à 20 %, bien deçà des niveaux enregistrés pendant la crise des Gilets Jaunes. « La plus forte présence du Président sur l’international lui profite un peu », analyse Odoxa.

Néanmoins, la cote de confiance du chef de l’Etat reste particulièrement basse, avec 74 % des personnes sondées qui portent un regard négatif sur son action. Sans surprise, c’est aux extrêmes qu’Emmanuel Macron enregistre le plus de rejet : à 93 % chez les sympathisants du Rassemblement national, et à 82 % chez les sympathisants LFI. En revanche, 93 % des sympathisants Renaissance, le parti présidentiel, considèrent qu’il est un bon président de la République. Notons que chez LR, en dépit du maintien de plusieurs ministres issus de la droite au gouvernement et des alliances conclues pour les élections municipales, ce chiffre tombe à 36 %.

Pour mémoire, la cote de confiance d’Emmanuel Macron, à 58 % au lendemain de son arrivée à l’Elysée en 2017, a connu une forte baisse un an plus tard, qui s’est accélérée avec la crise des Gilets Jaunes. La dernière embellie significative remonte à l’hiver 2022, au moment de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avec une popularité à 46 %.