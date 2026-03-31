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Sondage : Sébastien Lecornu reste plus populaire qu’Emmanuel Macron

35% des Français estiment que Sébastien Lecornu est un bon Premier ministre, quand ils ne sont que 25% à approuver l’action du président de la République, selon un sondage Odoxa, réalisé avec Mascaret pour Public Sénat et la Presse régionale.
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Très légère embellie pour la cote de popularité du couple exécutif. Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu regagnent quelques points de confiance dans le dernier baromètre politique d’Odoxa, réalisé avec Mascaret pour Public Sénat et la Presse régionale*. À la question, « diriez-vous qu’Emmanuel Macron est un bon président ? », 25 % des personnes interrogées répondent « oui ». C’est deux points de plus qu’en janvier, et cinq de plus depuis octobre, après un plus bas historique à 20 %, bien deçà des niveaux enregistrés pendant la crise des Gilets Jaunes. « La plus forte présence du Président sur l’international lui profite un peu », analyse Odoxa.

Néanmoins, la cote de confiance du chef de l’Etat reste particulièrement basse, avec 74 % des personnes sondées qui portent un regard négatif sur son action. Sans surprise, c’est aux extrêmes qu’Emmanuel Macron enregistre le plus de rejet : à 93 % chez les sympathisants du Rassemblement national, et à 82 % chez les sympathisants LFI. En revanche, 93 % des sympathisants Renaissance, le parti présidentiel, considèrent qu’il est un bon président de la République. Notons que chez LR, en dépit du maintien de plusieurs ministres issus de la droite au gouvernement et des alliances conclues pour les élections municipales, ce chiffre tombe à 36 %.

Pour mémoire, la cote de confiance d’Emmanuel Macron, à 58 % au lendemain de son arrivée à l’Elysée en 2017, a connu une forte baisse un an plus tard, qui s’est accélérée avec la crise des Gilets Jaunes. La dernière embellie significative remonte à l’hiver 2022, au moment de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, avec une popularité à 46 %.

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Sébastien Lecornu devant Emmanuel Macron, et plutôt stable

La popularité de son Premier ministre reste largement supérieure à la sienne : 10 points de plus. Elle est relativement stable depuis sa nomination en septembre. Sébastien Lecornu glane même un point supplémentaire par rapport au précédent baromètre Odoxa. Ainsi, 35 % des Français estiment qu’il est un bon chef de gouvernement, même si 64 % rejettent son bilan.

Là aussi, c’est du côté du RN et de LFI qu’il génère le plus de rejet : respectivement à 83 % et 84 %. Chez Renaissance, 87 % des militants saluent son action. Mais à la différence du chef de l’Etat, il dispose aussi d’un fort soutien chez LR, son ancienne famille politique : 63 % des sympathisants pensent qu’il est un bon Premier ministre.

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*Méthodologie

L’enquête a été réalisée les 25 et 26 mars 2026, sur Internet, auprès d’un échantillon de 1 005 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé. Par exemple, dans un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage observé est de 20 % ou de 80 %, la marge d’erreur est égale à 2,5 points : le pourcentage réel est donc compris dans un intervalle entre 17,5 % et 22,5 %.

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