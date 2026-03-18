« L’Arcom a reçu de nombreuses saisines relatives à l’organisation de débats pendant la période électorale. Elle rappelle que l’organisation de ces débats relève de la liberté éditoriale des chaînes, à condition que l’équilibre des temps de parole soit respecté sur la période », a indiqué le régulateur dans une déclaration transmise à l’AFP.

Egalement retransmis sur Le Figaro TV, le débat avant le second tour de l’élection à Paris opposera à 21 heures Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI, et Rachida Dati, candidate LR et MoDem, « les deux candidats en mesure de remporter la mairie de Paris », a indiqué BFMTV mardi.

Ils sont arrivés aux deux premières places dimanche au premier tour. Arrivée en troisième position, Sophia Chikirou s’est également qualifiée pour le second tour et a maintenu sa liste.

Son absence au débat a suscité l’indignation de LFI. Le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, a annoncé sur le réseau social X qu’il saisissait l’Arcom. « Personne d’entre nous ne doit plus mettre les pieds chez de tels manipulateurs », a estimé le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, à propos de BFMTV.

(AFP)