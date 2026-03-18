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Sophia Chikirou gives a meeting following the results of the first round of France’s 2026 municipal elections
Left-wing La France Insoumise (LFI) mayoral candidate in Paris, Sophia Chikirou delivers a speech during a meeting following the results of the first round of France's 2026 municipal elections in Paris, on March 17, 2026. Â' Stephane Lemouton/SIPA//LEMOUTONSTEPHANE_260317B052/Credit:Stephane Lemouton/SIPA/2603180209

Sophia Chikirou absente sur BFMTV : les débats relèvent de la « liberté » des chaînes, rappelle l’Arcom

« L'organisation des débats électoraux à la télévision relève de la liberté éditoriale des chaînes », a souligné le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, après les protestations de LFI, dont la candidate à la mairie de Paris, Sophia Chikirou, n'est pas invitée sur BFMTV mercredi soir pour le débat de l’entre-deux-tour à Paris avec Rachida Dati et Emmanuel Grégoire.
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« L’Arcom a reçu de nombreuses saisines relatives à l’organisation de débats pendant la période électorale. Elle rappelle que l’organisation de ces débats relève de la liberté éditoriale des chaînes, à condition que l’équilibre des temps de parole soit respecté sur la période », a indiqué le régulateur dans une déclaration transmise à l’AFP.

Egalement retransmis sur Le Figaro TV, le débat avant le second tour de l’élection à Paris opposera à 21 heures Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI, et Rachida Dati, candidate LR et MoDem, « les deux candidats en mesure de remporter la mairie de Paris », a indiqué BFMTV mardi.

Ils sont arrivés aux deux premières places dimanche au premier tour. Arrivée en troisième position, Sophia Chikirou s’est également qualifiée pour le second tour et a maintenu sa liste.

Son absence au débat a suscité l’indignation de LFI. Le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard, a annoncé sur le réseau social X qu’il saisissait l’Arcom. « Personne d’entre nous ne doit plus mettre les pieds chez de tels manipulateurs », a estimé le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, à propos de BFMTV.

(AFP)

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