Soumission chimique : l’ancien sénateur, Joël Guerriau condamné à 4 ans de prison, va faire appel

Au terme du retentissant procès de soumission chimique dans le monde politique, il aura fallu quatre heures de délibéré pour que les magistrats du tribunal correctionnel de Paris condamnent l’ex-sénateur, Les Indépendants, de Loire-Atlantique, Joël Guerriau, à 4 ans prison dont 18 mois ferme.

Relevant notamment que Joël Guerriau a un casier judiciaire vierge, ils écartent son inscription au fichier des délinquants sexuels. L’ancien représentant de Loire-Atlantique au Sénat, dont il a démissionné en octobre 2025, écope également de cinq ans d’inéligibilité.

Le tribunal a considéré que l’ancien élu, qui plaidait l’accident, avait bien intentionnellement drogué à la MDMA une amie députée, Sandrine Josso, lors d’un dîner en tête-à-tête le 14 novembre 2023 à son domicile parisien. Joël Guerriau a annoncé son intention de faire appel. Condamné à 30 mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans, comprenant notamment une obligation de soins, et 18 mois ferme, l’ex-élu Horizons de 68 ans a fait l’objet d’un mandat de dépôt à effet différé, mais sans exécution provisoire. Celui-ci sera donc suspendu par l’appel de l’ancien sénateur, que son avocat Henri Carpentier a annoncé à la presse après l’audience.

« Immense soulagement »

Le tribunal a conclu que l’intention sexuelle du délit, est « déduite » notamment des « conditions intimistes de la soirée », des « déclarations constantes de la plaignante » et de « l’insistance » du sénateur à lui faire boire la flûte de champagne qu’il avait préparée contenant de la MDMA diluée.

Devant les caméras, Sandrine Josso a exprimé son « immense soulagement » de voir sa qualité de victime reconnue sur toute la ligne par la juridiction.

« Je suis totalement écrasé par ce que le procureur a pu dire et ses conclusions. Je n’ai jamais eu l’intention de commettre une agression ou de faire du mal à Mme Josso », a, de son côté, réagi Joël Guerriau, visiblement abattu, lors de son ultime passage à la barre avant que le tribunal ne se retire pour délibérer.

Les deux jours d’audience ont donné lieu à l’affrontement dans le prétoire de lectures opposées de ce huis clos vespéral survenu dans le pied-à-terre de Joël Guerriau, à deux pas du Sénat.

« Je suis allée voir un ami, je suis allée le cœur léger fêter sa réélection. Au fur et à mesure de la soirée, j’ai découvert un agresseur, en fait », a résumé lundi d’une voix faible à la barre Sandrine Josso, 50 ans, qui s’est dite meurtrie psychologiquement et physiquement par cette soirée.

« Un imbécile »

Invitée par Joël Guerriau, un ami de dix ans de sa famille politique, la députée Modem avait débarqué vers 20h00 dans son petit triplex de la rue Monsieur Le Prince, profitant d’une pause entre deux séances à l’Assemblée nationale. Là, elle avait découvert avec surprise son hôte en jogging et qu’elle était la seule invitée.

A mots pesés, la parlementaire a refait devant le tribunal le fil de la soirée : il lui demande si elle souhaite du champagne blanc ou rosé, elle choisit le blanc. Il prépare les verres sur le comptoir de sa kitchenette, les sert. En bouche, le champagne s’avère « sucré », « comme un peu gluant ».

« J’ai pensé que c’était peut-être un mauvais champagne. Là, il a insisté pour qu’on trinque à nouveau. Je trouvais ça étonnant. Et puis il allait vers le variateur (de lumière). Et puis après, il mettait fort l’intensité, puis il baissait. Il revenait s’asseoir. Il disait : « Mais tu bois rien », a raconté Sandrine Josso.

Au bout d’une vingtaine de minutes, la députée commence à se sentir mal : palpitations cardiaques, bouffées de chaleur ou de froid, nausées, tremblements… La panique la gagne totalement lorsqu’elle le voit manipuler, à la cuisine, un sachet transparent à côté de sa coupe de champagne.

Prétextant devoir retourner à l’Assemblée, elle commande un taxi, récupérée au palais Bourbon par des collègues, en grande détresse, parlant ou se tenant difficilement debout, se croyant mourir.

Transportée à l’hôpital, les analyses toxicologiques relèvent une forte intoxication de son corps à l’ecstasy, très nettement supérieure à une prise récréative. Associée à l’alcool, la MDMA peut provoquer des trous de mémoire.

Interrogé durant trois heures lundi par le tribunal, Joël Guerriau a justifié par une rocambolesque inadvertance l’intoxication par une MDMA pure à 91,1 % de son amie « Sandrine » qui le nomme, elle, « M. Guerriau ».

Selon sa version, il aurait servi par erreur à son invitée la poudre euphorisante qu’il s’était destiné dans le contexte d’un épisode dépressif.

« Bref, je suis un imbécile », a-t-il conclu… allant même jusqu’à saluer l’engagement politique de Sandrine Josso contre le fléau de la soumission chimique.

Avec l’Afp