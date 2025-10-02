Public Sénat
Le direct

Taxe Zucman : « C’est une taxe imbécile et surtout infaisable », estime l’ancien ministre Alain Madelin

Invité de la matinale de Public Sénat, l’ancien ministre de l‘économie, Alain Madelin, est revenu sur les discussions budgétaires déplorant l’importance de la Taxe Zucman dans les négociations avec les socialistes.
Henri Clavier

Par Henri Clavier

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

« La taxe Zucman est à contre-courant du monde », tranche l’ancien ministre de l’économie et des finances de Jacques Chirac, Alain Madelin. Défendue par les socialistes pour augmenter les recettes de l’Etat, la taxe Zucman est un impôt plancher de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros. Dans un contexte de négociations budgétaires, la gauche a fait de cette taxe un élément de négociations avec le Premier ministre Sébastien Lecornu. L’idée de la taxe Zucman a d’ailleurs été clairement rejetée par le Premier ministre. 

Une taxe « fausse dans ses calculs », estime Alain Madelin

Pour l’ancien ministre de l’Economie, la création de cette taxe est dangereuse et « fausse dans ses calculs ». Ce dernier estime notamment que la Taxe Zucman représenterait un danger pour les PME et les grandes entreprises dans la compétition internationale. « C’est une taxe imbécile et surtout infaisable », ajoute Alain Madelin.

Surtout, l’ancien ministre pointe le risque que cette taxe devienne un élément incontournable des socialistes dans leurs négociations. « Ils ne sont pas près de lâcher ce drapeau. Ça ne va pas être facile de trouver un accord avec eux, s’il y a un accord ce sera parce que les socialistes ont peur de la dissolution », estime Alain Madelin. Néanmoins, l’ancien ministre de l’économie espère que les socialistes finiront par réduire leurs attentes. « Quant aux recettes qu’elles pourraient avoir, je crois que le gouvernement a réussi à convaincre les socialistes que les 20 milliards dont ils parlent, ils ne les auront pas », avance Alain Madelin.

« Vous pouvez vendre des actifs de l’Etat »

Enfin, Alain Madelin regrette que des moyens « non-conventionnels » ne soient pas au centre des discussions pour réduire le déficit public. « Vous pouvez vendre des actifs de l’Etat. L’Etat n’a rien à faire au capital d’Orange ou d’Engie. Si on cherche 15 ou 20 milliards, on peut les trouver, c’est très facile », estime l’ancien ministre de l’Economie. Ce dernier estime notamment que cela permettrait à l’Etat de « gagner du temps » pour « mettre en œuvre la réforme de l’Etat ».

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris : Press conference of Emmanuel Macron and Syrian President Ahmed al-Sharaa
3min

Politique

Heures supp’ défiscalisées, baisse de l’impôt sur le revenu pour un couple au Smic, prime Macron : les pistes de Sébastien Lecornu pour le budget

En pleine nouvelle journée de mobilisation, à l’appel des syndicats, Matignon commence à lever le voile sur les pistes du budget que prépare le premier ministre, et notamment sur celles en faveur du pouvoir d’achat. Mais « à ce stade rien n’est encore arbitré », précise l’entourage de Sébastien Lecornu.

Le

5min

Politique

Grève du 2 octobre : « Si dans le budget, il y a des reculs, on ne laissera pas passer », prévient Sophie Binet

Au matin de la troisième journée de mobilisation sociale contre les pistes budgétaires du gouvernement, la secrétaire générale de la CGT met en garde Sébastien Lecornu. Elle dénonce une copie du budget déjà transmise au Conseil d’Etat et au Conseil des Finances Publiques, et non aux organisations syndicales avec qui le Premier ministre « dit vouloir discuter ».

Le

Paris: Health minister Brigitte Bourguignon Vaccin
6min

Politique

Brigitte Bourguignon, nouvelle sénatrice Renaissance… qui siège chez les centristes

L’ancienne ministre du gouvernement Castex fait son entrée au Sénat à la faveur d’un accord avec Jean-Marie Vanlerenberghe, qui lui a laissé la place en cours de mandat. Mais comme l’ex-sénateur Modem, cette membre du bureau exécutif de Renaissance siège au groupe Union centriste, et non au groupe RDPI, qui accueille pourtant les élus du parti de Gabriel Attal. Une décision qui fait tousser certains membres de Renaissance. Explications.

Le