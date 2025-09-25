Public Sénat
Le direct

Taxe Zucman : « Est-ce que l’on revient aux recettes de 1981 ? Ma réponse est non ! », avertit Gérard Larcher

Invité de la matinale de Public Sénat, le président du Sénat a alerté contre les conséquences d’une augmentation de la fiscalité, un sujet au cœur du débat budgétaire depuis plusieurs semaines. Il estime qu’une taxation des très hauts patrimoines, telle que proposée avec la taxe Zucman, « serait une manière d’empêcher ce pays de redécoller ».
Romain David

Par Romain David

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

« Ce pays est en train de devenir le dernier de la classe dans l’Union européenne », a alerté ce jeudi 25 septembre Gérard Larcher, le président LR du Sénat, au micro de « Bonjour chez vous », la matinale de Public Sénat. Alors que le vote du prochain budget fera office d’épreuve du feu pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui multiplie les consultations avec les partenaires sociaux et les partis politiques depuis sa nomination, Gérard Larcher appelle l’exécutif à se focaliser sur la réduction du train de dépenses de l’Etat, un vieux cheval de bataille de sa famille politique.

« J’entends tous les débats depuis quinze jours – trois semaines sur la taxation, mais le premier sujet c’est la diminution de la dépense publique », martèle le deuxième personnage de l’Etat. Interrogé sur la taxe Zucman, un projet porté par la gauche sur un impôt plancher de 2 % ciblant les plus hauts revenus, Gérard Larcher ne cache pas son scepticisme. « Je suis très très très réticent à plus d’impôts », souligne l’élu qui estime que « l’on s’est emballé sur la taxe Zucman ».

Trouver la martingale

« Il faut que nous analysions les propositions. Depuis des années, quand on a fait de l’impôt, on a vu les résultats : ce n’est pas ça qui redresse notre pays ! », estime cet ancien ministre du Travail. « On peut écouter les propositions du Parti socialiste, mais quand on voit les résultats de leur congrès… Il faut dépenser plus, taxer plus, et l’on ne tient pas notre parole vis-à-vis de l’UE, c’est-à-dire le retour sous les 3 % d’ici 2029 », houspille Gérard Larcher.

Pour autant, l’élu ne semble pas complètement fermer la porte à une réforme fiscale : « Est-ce que l’on cherche plus d’équité fiscale ? la réponse est oui, mais est-ce que l’on revient aux recettes de 1981 ? Ma réponse est non ! », lâche-t-il. « S’il faut taxer plus les patrimoines, pardonnez-moi mais ce sera une manière d’empêcher ce pays de redécoller. »

« L’impasse du budget, c’est la diminution de la dépense publique, c’est le premier sujet. [Il faut] conforter les recettes sans alourdir les prélèvements obligatoires et en recherchant plus d’équité. À mon avis, il y a une martingale qui doit nous permettre d’avancer », conclut-il.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

sarkozy ok
6min

Politique

Sarkozy condamné : Hervé Marseille a « beaucoup de peine », le communiste Ian Brossat pointe des « faits particulièrement graves »

Au Sénat, le président du groupe centriste, Hervé Marseille, « n’arrive pas à comprendre le sens » de la décision du tribunal. « Il y a dans ce jugement une valeur d’exemplarité », note pour sa part le macroniste François Patriat. A gauche, le communiste Ian Brossat raille la campagne des LR sur « la France des honnêtes gens ».

Le

Clairefontaine: Celebration of French Training Model’s 50 Years
6min

Politique

Elections municipales 2026 : Jean-Michel Aulas fédère le socle commun à Lyon

Jean-Michel Aulas a réussi à agréger en trois semaines les soutiens de LR, de Renaissance, de l’UDI et d’Horizons. La droite et le centre lyonnais misent ainsi sur la popularité d’une figure lyonnaise, sorte de symbole d’un affaiblissement des partis politiques qui les touche aussi au niveau local.

Le

« Volonté d’humilier », « jugement politique », « décision insensée » : chez LR, des voix s’élèvent contre le jugement du procès Sarkozy
6min

Politique

« Volonté d’humilier », « jugement politique », « décision insensée » : chez LR, des voix s’élèvent contre le jugement du procès Sarkozy

Outre les messages de soutien attendus à destination de l’ancien président de la République issu de leurs rangs, de nombreux élus LR se sont étonnés ce 25 septembre de la sévérité de la décision de justice. Au Sénat, plusieurs membres du groupe LR s'interrogent sur le bien-fondé de l'exécution provisoire.

Le