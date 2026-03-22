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Laure Lavalette Leads First Round of Toulon Municipal Election

Municipales 2026 : Toulon échappe au Rassemblement national

La députée du Rassemblement national Laure Lavalette, n'a pas réussi à remporter Toulon, l’une des grandes villes visées par le parti de Jordan Bardella. Sa liste a été distancée par celle de la maire sortante divers droite Josée Massi.
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C’était l’un des principaux objectifs du Rassemblement national pour ces municipales : arracher Toulon à une droite localement très fracturée. Mais le second tour n’a pas permis à la candidate RN Laure Lavalette, arrivée en tête du premier tour, de transformer l’essai. La députée récolte 47,4 % des suffrages, selon les estimations Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN

La maire sortante divers droite, Josée Massi, est réélue avec 52,6 % des voix. L’édile, mise en difficulté au premier tour en raison des divisions au sein de sa famille politique, a vraisemblablement profité du retrait de la liste du sénateur LR Michel Bonnus, qui avait glané 15,71 % des voix au premier tour.

Qui est arrivé en tête du second tour dans votre ville ? Retrouvez tous les résultats du second tour des municipes 2026 avec notre carte interactive :

Source : ministère de l'Intérieur

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