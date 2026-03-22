Municipales 2026 : Toulon échappe au Rassemblement national

C’était l’un des principaux objectifs du Rassemblement national pour ces municipales : arracher Toulon à une droite localement très fracturée. Mais le second tour n’a pas permis à la candidate RN Laure Lavalette, arrivée en tête du premier tour, de transformer l’essai. La députée récolte 47,4 % des suffrages, selon les estimations Ipsos BVA CESI Ecole d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et Public Sénat/LCP-AN

La maire sortante divers droite, Josée Massi, est réélue avec 52,6 % des voix. L’édile, mise en difficulté au premier tour en raison des divisions au sein de sa famille politique, a vraisemblablement profité du retrait de la liste du sénateur LR Michel Bonnus, qui avait glané 15,71 % des voix au premier tour.

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