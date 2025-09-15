Transports, éducation, santé : qu’attendre de la grève du 18 septembre ?

« Envoyer l’ensemble du musée des horreurs du budget Bayrou aux oubliettes de l’histoire » : Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a donné le ton de la mobilisation de ce jeudi 18 septembre. Si le béarnais n’est plus au pouvoir, la colère est restée et se porte désormais vers son successeur, Sébastien Lecornu.

« Une journée noire » dans les transports

L’appel à la grève de l’intersyndicale (UNSA, CFDT, CGT, FO, CGC, CFTC, Solidaires et FSU) fait craindre au ministre des transports démissionnaire Philippe Tabarot « une journée noire ». Il redoute que la mobilisation dans son secteur dépasse celle du 10 septembre. Quatre syndicats de la SNCF ont déjà annoncé la suppression de trains, d’intercités ou de TER. En plus de la mobilisation contre le budget de François Bayrou, ils appellent à mettre un terme aux « processus de concurrence » et réclament des augmentations salariales.

En région parisienne, l’appel à la grève sera également suivi par la RATP. Les quatre principaux syndicats (CGT, FO, CFE-CGC et UNSA Mobilité) veulent une mobilisation massive. La coupure de métros, bus, transiliens et RER est donc à prévoir.

Dans les airs, les vols Air France risquent d’être perturbés. Un préavis de grève a été déposé par FO, la CGT et la CFDT.

En revanche, les contrôleurs aériens, qui devaient se joindre au mouvement, ont repoussé leur mobilisation au mois d’octobre. Le SNCTA, principal syndicat du secteur, a déploré le manque d’interlocuteur au gouvernement pour écouter leurs revendications.

Dans les écoles, une mobilisation importante des enseignants

À l’Éducation nationale, de nombreux syndicats ont appelé à soutenir la manifestation. Certaines classes ou écoles seront donc fermées toute la journée. Dans un communiqué commun, la FSU, UNSA Education, FNEC FP FO, CFDT, CGT Educ’action et SUD Education dénoncent « les choix budgétaires faits depuis 2017 à rebours des besoins de l’Éducation nationale et des services publics », et appellent à « un changement de cap budgétaire porteur d’espoir, de justice sociale et de justice fiscale ».

Des pharmacies fermées

Ce jeudi, de nombreuses pharmacies seront également closes. Les syndicats du secteur (Uspo, FSPF, UNPF, Federgy, UDGPO) ont appelé à manifester « à la suite des décevantes réunions ministérielles » de la semaine dernière. La colère gronde dans les officines depuis la baisse des remises commerciales appliquées aux médicaments génériques qu’achètent les officines.