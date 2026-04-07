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U.S.-WASHINGTON, D.C.-WHITE HOUSE-TRUMP-PRESS CONFERENCE-IRAN
(260406) -- WASHINGTON, April 6, 2026 (Xinhua) -- U.S. President Donald Trump speaks during a press conference at the White House in Washington, D.C., the United States, April 6, 2026. Trump said Monday that Iran could be "taken out" in one night and that night "might" be Tuesday evening, the deadline Trump set for Iran to make a deal and reopen the Strait of Hormuz. (Photo by Li Yuanqing/Xinhua) - Li Rui -//CHINENOUVELLE_CmxztpE000058_20260407_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2604070750

Ultimatum à l’Iran : « Une civilisation entière va mourir ce soir », affirme Donald Trump

Le Président des Etats-Unis a lancé ce mardi un nouvel avertissement envers l'Iran à quelques heures de l'expiration de son ultimatum, menaçant le pays d'un anéantissement total.
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« Une civilisation entière va mourir ce soir », a asséné Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, ajoutant : « Je ne veux pas que cela se produise, mais ce sera probablement le cas. »

L’ultimatum adressé par Donald Trump aux dirigeants iraniens expire à 20 heures, heure de Washington (00H00 GMT mercredi). Sans accord à ce moment-là, le président américain a menacé de détruire de nombreuses infrastructures civiles en Iran, notamment des ponts et des centrales électriques.

Cependant, avant même l’expiration de cet ultimatum, plusieurs infrastructures ont déjà été frappées mardi en Iran, dont deux ponts.

« Maintenant que nous avons un changement de régime complet et total, où des esprits différents, plus intelligents et moins radicalisés prévalent, peut-être que quelque chose de révolutionnairement génial peut arriver, QUI SAIT ? », a déclaré Donald Trump dans son post sur Truth Social.

« Nous le saurons ce soir », a-t-il ajouté, qualifiant le moment de « l’un des plus importants dans la longue et complexe histoire du monde ».

« Que Dieu bénisse le grand peuple d’Iran », a conclu Donald Trump dans son message, malgré ses menaces de destruction civilisationnelle.

(Avec AFP)

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