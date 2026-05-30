Pour ceux qui en doutaient encore, la campagne présidentielle 2027 est belle est bien lancée. Gabriel Attal a donné ce samedi 30 mai le coup d’envoi des premiers grands meetings de campagne, à maintenant moins d’un an du scrutin. Avant Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau et surtout son concurrent direct dans le bloc central, Edouard Philippe, l’ancien premier ministre, maintenant officiellement candidat pour 2027, a réuni ses troupes ce samedi.

« Ici c’est… Gaby ! »

Une démonstration de force réussie, au parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris, avec « plus de 5.000 supporteurs » revendiqués, mais aussi de simples curieux. Ils sont venus écouter le premier grand discours du secrétaire général de Renaissance.

Un discours qui a dû être avancé, pour cause de finale de la Ligue des champions, avec le PSG, diffusé ensuite sur place, après une séance de dédicaces du candidat. « Ici c’est… Gaby ! » lance le chauffeur de salle, en clin d’œil au club parisien. Les classiques « Attal Président ! » puis « on va gagner » fusent.

« C’est le début de cette campagne qu’on va mener pied au plancher »

S’il se lance en campagne, ce n’est pas à moitié. Gabriel Attal est du genre homme pressé. Nouvelle affiche, tract, application IA pour aider les militants dans le porte-à-porte, le président du groupe EPR ne devrait pas souffler cet été. Il prépare son « tour de France », explique la députée Prisca Thevenot, l’une de ses plus proches lieutenantes. « C’est le début de cette campagne qu’on va mener pied au plancher », prévient l’ancienne porte-parole du gouvernement, qui dépeint Gabriel Attal comme « clairement celui qui n’est pas le candidat des médias, mais des Français ». S’il est depuis des mois derrière Edouard Philippe dans les sondages, la position de l’outsider, dans le bloc central, a aussi cet avantage : pousser à jouer en attaque plutôt qu’en défense et prendre des risques qui s’avéreront peut-être payants.

Une campagne que le candidat veut positive, plutôt que « cinquante nuances de gestion de déclinisme », raille Prisca Thevenot. « Le pessimisme, c’est le contraire de l’attalisme », lance à la tribune l’ancien ministre de l’Economie, Antoine Armand.

Elisabeth Borne, Yaël Braun-Pivet, Aurore Bergé et François Patriat absents

Dans la salle, beaucoup de monde – mission réussie de ce côté-là – mais aussi beaucoup d’absents, au sein de Renaissance : Elisabeth Borne, qui a quitté la direction du parti pour créer son mouvement, la présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet, la ministre Aurore Bergé, mais aussi l’homologue de Gabriel Attal au Sénat, François Patriat, président du groupe RDPI, qui a critiqué une déclaration de candidature jugée trop anticipée.

Mais aussi des présents : les ministres Roland Lescure, David Amiel, Stéphanie Rist, ou encore Franck Riester, Marie Lebec, les sénateurs Xavier Iacovelli et Brigitte Bourguignon, qui cependant « regarde et réfléchit » pour l’heure, ayant « perdu l’habitude d’être dans un fan club », et trois macronistes historiques : Jean-Marc Borello, Christophe Castaner et l’ex-sénatrice Bariza Khiari.

« En exerçant le pouvoir, j’ai mûri »

Mais pour ses soutiens, qu’importe les absents. Gabriel Attal doit « rencontrer les Français », comme les stratèges aiment dire, dans une forme de lyrisme politique. Arrivé sous les acclamations, Gabriel Attal prend son temps, semblant savourer son nouveau costume de candidat officiel.

Dès le début, il rappelle son parcours déjà bien rempli pour son âge, 37 ans. « En exerçant le pouvoir, j’ai mûri, j’ai appris, j’ai appris une force », lance-t-il, « j’ai toujours cette même force d’agir », son nouveau slogan. « J’ai montré qu’il était possible de bouger les choses, sans fracturer le pays, […] avoir le courage de faire, sans mettre la France à feu et à sang », soutient le candidat, assumant sa « personnalité », car « oui, parfois, il faut savoir monter sur la table pour parler avec les Français ». Un petit mot au passage pour Emmanuel Macron, avec qui les relations sont glaciales depuis la dissolution : « Le Président de la République m’a fait confiance […] et cela, je ne l’oublierai jamais ».