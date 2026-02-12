Public Sénat
Le direct

Union européenne : au Sénat, des acteurs allemands et polonais appellent à « améliorer notre capacité à se défendre sans divorcer avec les Etats-Unis »

L’année 2026 célèbre le 35e anniversaire du Triangle de Weimar, une coopération entre la France, l’Allemagne et la Pologne basée sur le renforcement du dialogue politique entre les trois pays. Pour l’occasion, la commission des affaires européennes du Sénat a invité deux représentants de think tanks allemand et polonais, ce jeudi 12 février, pour croiser leurs regards sur une actualité européenne sous tension : les offensives de Donald Trump et la montée de l’extrême-droite sur le Vieux Continent.
Guillaume Cros

Par Guillaume Cros

Temps de lecture :

4 min

Publié le

A la veille de la Conférence de Munich sur la sécurité 2026, les Européens n’ont pas oublié le discours choc du vice-président américain J.D Vance, il y a un an, lors de l’édition précédente. Il y dépeint un Vieux Continent « en train de perdre son merveilleux droit à la liberté d’expression » sous le regard stupéfait des 27. Cette année, plus de 60 chefs d’Etat et de gouvernement se réunissent pour échanger sur la relation transatlantique, la sécurité de l’Europe et l’ordre mondial fragilisé par les guerres.

Avancer sans braquer Washington

Ce jeudi 12 février au Sénat, la commission des affaires européennes a longuement échangé sur la situation géopolitique en compagnie de deux représentants de think tanks allemand et polonais : Jacob Ross, chercheur au conseil allemand de politiques étrangères, et Melchior Szczepanik, directeur du bureau de Bruxelles de l’Institut polonais des affaires internationales. 

Comment se positionner face à un Donald Trump qui ne voit pas « les Européens comme des alliés civilisationnels mais des obligés civilisationnels ? », selon les termes du sénateur Olivier Henno (UDI). Pour Jacob Ross et Melchior Szczepanik, « améliorer la capacité de défense de l’Union européenne » est impérative, et peut se concrétiser par des « exercices militaires communs ». Mais cette autonomie stratégique doit s’effectuer de manière modérée, de sorte à ne pas braquer Washington. « L’Europe reste un allié historique des Etats-Unis. Il ne faut pas divorcer avec eux », tempère Melchior Szczepanik. 

Côté allemand, Berlin noue une coopération de défense étroite avec Washington depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Traumatisée par les crimes du nazisme, l’Allemagne d’après-guerre a développé un « attachement » avec les Etats-Unis dans une vision de construction collective transatlantique. Dans ce contexte, Jacob Ross ne croit pas à une rupture américano-allemande malgré les bouleversements opérés par Donald Trump. A titre d’exemple, le chancelier Friedrich Merz avait annoncé, lors de son élection en février dernier, chercher une indépendance accrue vis-à-vis des Etats-Unis et évoquait un rapprochement avec la France. En mai dernier, des discussions autour d’un projet commun de dissuasion nucléaire avaient démarré avec Emmanuel Macron, mais ont vite été abandonnées par crainte d’une réaction états-unienne.   

L’extrême-droite fragiliserait le couple franco-allemand

Autour de cette table ronde du Sénat, la France, l’Allemagne et la Pologne s’alignent sur un même principe : la défense du droit international. L’Europe doit prouver que « ceux qui disent que le droit international est réservé aux faibles ont tort », exhorte le représentant allemand. Cette ambition s’illustre notamment à travers le soutien financier et militaire à l’Ukraine, en proie à une guerre lancée par Vladimir Poutine depuis près de quatre ans. « C’est le premier combat pour défendre le droit international. La victoire de la Russie représenterait une lourde défaite », prévient Melchior Szczepanik.

Pour les deux invités, la menace en Europe peut aussi venir de l’intérieur. L’accès au pouvoir pour l’extrême-droite, le Rassemblement national et l’AfD en Allemagne, détériorerait les relations du couple historique franco-allemand. « Une victoire du Rassemblement national à l’élection présidentielle pèserait beaucoup sur les questions d’armements et de défense, confie Jacob Ross. Leur méconnaissance des sujets freine Berlin. » Pour rappel, l’AfD est un parti allemand catégorisé comme nationaliste et eurosceptique. Crédité à 40 % dans les sondages pour les élections régionales en septembre 2026, le parti est en passe de remporter le premier Länder (région allemande) de leur histoire.   

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

France Drugging Trial
3min

Politique

Condamnation de Joël Guerriau : Gérard Larcher a promis à Sandrine Josso de développer les formations à la lutte contre les violences sexuelles auprès des sénateurs

15 jours après la condamnation de l’ex-sénateur Joël Guerriau à quatre ans de prison, dont 18 mois ferme, pour avoir drogué en 2023 la députée Sandrine Josso en vue de la violer, Gérard Larcher a reçu l’élue mercredi soir pendant une heure. Le président du Sénat s’est engagé à développer les formations à la lutte contre les violences sexuelles auprès des sénateurs.

Le

Paris: Bruno Retailleau annonce candidature elections presidentielles 2027
9min

Politique

« Je serai le Président de l’ordre, de la justice et de la fierté française » : Bruno Retailleau se déclare candidat à la présidentielle de 2027

Le président des LR se lance dans la course pour 2027. « J’ai pris la décision d’être candidat à l’élection présidentielle » a annoncé l’ancien ministre de l’Intérieur, assurant ne pas vouloir être chef de l’Etat « par obsession du pouvoir, mais par sens du devoir ». Une décision que l’ancien président du groupe LR du Sénat a « mûri » petit à petit. Mais selon ses proches, il a en réalité décidé d’y aller « il y a déjà plusieurs mois ».

Le

Paris: no-confidence debate in French parliament
5min

Politique

Programmation pluriannuelle de l’énergie : la feuille de route de Sébastien Lecornu coûte-elle 300 milliards comme l’affirme le RN ?

Sébastien Lecornu a détaillé la nouvelle feuille de route énergétique de la France, très attendue depuis 3 ans.  La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui prévoit une relance du nucléaire et la poursuite du développement des énergies renouvelables est estimée par le Rassemblement national à un minimum de 300 milliards d’euros. Un calcul démenti par les experts.

Le

L’entrée du Sénat
3min

Politique

Energie : la majorité sénatoriale passe à l’offensive contre la PPE

En choisissant de publier la nouvelle feuille de route énergétique de la France par décrets, le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est attiré les foudres de la majorité sénatoriale. LR et centristes dénoncent un « passage en force » pour un texte « sans légitimité », qui court-circuite le travail législatif entamé il y a près de deux ans par la Chambre haute.

Le