« Vexations », échanges « pas fluides », négos avec le PS : pourquoi la relation entre le Sénat et le gouvernement Lecornu s’est détériorée

« Il y a quelque chose qui ne va pas ». L’histoire pourrait être anecdotique. Mais elle illustre comment les relations se sont dégradées entre la majorité sénatoriale de droite et du centre et le gouvernement, avec l’arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon. Tout a en effet dérapé depuis le gouvernement Lecornu II et le départ tonitruant des LR de l’équipe gouvernementale.

Une réunion était prévue, ce mardi, à 17h15, à Matignon, entre les présidents de groupes du Sénat du socle commun et le premier ministre. Mais celle-ci a été organisée « dans une relative indifférence » de l’agenda du Sénat. « C’était en fin d’après-midi, en pleine séance. Extraordinaire ! » s’étonne une source sénatoriale, qui confie que « ça a un peu agacé pas mal de présidents qui étaient conviés ». Finalement, certains ont fait savoir que ce n’était « pas possible ». La réunion a finalement été calée ce mercredi matin, à 10 heures. Ouf. L’épisode étonne un conseiller ministériel. « Si l’Elysée ou Matignon demandent à tout le monde avant, ils ne font pas de réunion. C’est Matignon… » Comprendre, les sénateurs sont priés de venir. Reste que si l’organisation d’une simple réunion prend cette tournure, on comprend pourquoi la mécanique s’enraille sur le reste.

« Mauvais départ », « relation limitée », « mépris »

Mais pourquoi y a-t-il de l’eau dans le gaz, du moins de la friture, entre le Sénat et le gouvernement ? C’est un peu l’histoire d’un couple, où l’un des deux membres de sentirait trahi, l’un reprochant à l’autre d’aller voir ailleurs… après que le premier a décidé de claquer la porte.

« Il y a eu un mauvais départ bien sûr. Ça a été illustré par la déclaration de politique générale (DPG). C’est vrai qu’il y a un dialogue qui est limité », constate un président de groupe. « On a tous entendu la DPG du premier ministre, qui s’adressait uniquement à un parti, le Parti socialiste », confirme le sénateur LR de l’Oise, Olivier Paccaud, qui rappelle que les LR, « dans les négociations pour la composition de Lecornu I », avaient demandé « très clairement une feuille de route ». « Il devait y figurer des points importants, comme l’allocation sociale unique, des mesures sur l’immigration, avec l’AME et la politique des visas qui devaient revenir à l’Intérieur. Et bien aucun de ces trois exemples n’a été évoqué dans la DPG. A partir de là, comment voulez-vous avoir confiance en quelqu’un qui ne s’adresse pas à vous, qui vous ignore, vous méprise ? On est partis sur de mauvaises bases, c’est évident », lâche le sénateur LR.

Résultat, c’est compliqué. Une forme d’incompréhension, mêlée de déception et de rapport de force politique, irrigue la perception des sénateurs. « Entre le Sénat et le gouvernement, pour l’instant, la relation est limitée. On voit quand même des ministres, heureusement. Mais ce n’est pas fluide », confie un cadre de la majorité sénatoriale.

« Sur l’avenir de la décentralisation, pour l’instant, il y a beaucoup plus de terre promise que de terrain gagné »

Pourtant, après les gouvernements Barnier puis Bayrou, où LR était l’un des acteurs essentiels du socle commun, il y avait de quoi espérer pour les sénateurs. « Sébastien Lecornu a été sénateur, certes pas longtemps. Il a de très bonnes relations avec Gérard Larcher. Et il est convaincu de la nécessité de la décentralisation, qui est l’un de nos thèmes. Il avait convenu aussi avec nous qu’il fallait essentiellement appuyer sur les économies de dépenses publiques, plutôt que les recettes fiscales nouvelles », souligne le sénateur LR Marc-Philippe Daubresse.

Autrement dit, « la feuille de route initiale était bonne, mais le chemin de crête qu’il emprunte pour éviter que son budget soit censuré emprunte des voies qui sont totalement incompatibles avec les LR », ajoute l’ancien ministre, qui pointe « beaucoup de bricolage et beaucoup d’avancées à la godille dans le débat budgétaire ». Pour ne rien arranger, sur un sujet cher aux sénateurs, Marc-Philippe Daubresse remarque que « sur l’avenir de la décentralisation, pour l’instant, il y a beaucoup plus de terre promise que de terrain gagné ».

« Pas de son, pas d’image, pas SMS, pas un mot », dénonce Hervé Marseille

Outre le fond, la forme et la méthode passent mal. En recevant d’abord uniquement les présidents de groupe de l’Assemblée, sans ceux du Sénat, comme avant, Sébastien Lecornu s’est attiré les foudres de Gérard Larcher et des sénateurs. Un président LR du Sénat qui s’était fait entendre, d’abord, lors d’une conférence des présidents du Sénat, mi-octobre, sur le manque de lisibilité du calendrier parlementaire. Gérard Larcher a ensuite tapé du poing sur la table en menaçant de revenir sur la suspension de la réforme des retraites, inspirée des travaux du Sénat, aujourd’hui concédée aux socialistes. L’entourage d’un des présidents de groupe glisse alors :