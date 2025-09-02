A six jours du vote de confiance réclamé par François Bayrou, le 8 septembre à l’Assemblée, les LR se questionnent. Si la ligne officielle, définie par le président du parti et ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, est de voter cette confiance, il n’en va pas de soi pour tous les parlementaires. Chez les députés LR, certains traînent des pieds. Plusieurs sont tentés de s’abstenir, voire de voter contre. Laurent Wauquiez y ajoute une gentille pression, appelant à ce que les adhérents soient consultés les 6 et 7 septembre, lors du congrès du parti sur les statuts, à Port-Marly, dans les Yvelines. « Il y a un petit jeu de Laurent Wauquiez à l’Assemblée, qui voit une bonne occasion de dire et de faire le contraire de ce que Bruno propose », décrypte un sénateur, qui regrette la situation : « On a besoin de cohésion. Si même entre nous, on ne se sert pas les coudes… »

Bruno Retailleau « comprend parfaitement que des députés puissent s’interroger »

Mais à la sortie de l’entretien ce mardi à Matignon avec le premier ministre, qui reçoit les partis, les dirigeants LR se sont montrés unis. Bruno Retailleau a redit qu’il n’entendait pas « rejoindre les incendiaires qui voudraient allumer cette mèche financière (en votant contre), ce n’est pas nous ». Il « comprend » cependant « parfaitement que des députés puissent s’interroger ». Aux côtés de Laurent Wauquiez, du président du groupe LR du Sénat, Mathieu Darnaud, et de François-Xavier Bellamy, les LR ont demandé tous en chœur le retrait de la suppression de deux jours fériés, tout en voulant lancer la réflexion sur le temps de travail. « François Bayrou s’est montré ouvert pour que les deux jours fériés puissent être discutés, et même au-delà », assure le président des LR, qui salue « un bougé de la part du premier ministre ».

Si les députés tergiversent, les sénateurs LR ne sont pas non plus hermétiques aux interrogations, pour ne pas dire aux divergences, qui traversent la droite. D’autant que François Bayrou s’exprimera également devant le Sénat, le 9 septembre, suivi d’un débat et d’un vote, qui n’est que consultatif. Un vote très théorique, puisque si le gouvernement tombe le 8 septembre, ce qui est prévu sauf énorme surprise, le débat sera annulé à la Haute assemblée.

« Nous associer à François Bayrou n’était pas forcément la meilleure idée, on l’a combattu pendant huit ans », souligne le sénateur Pascal Allizard

Les quelques mois du gouvernement Bayrou laissent des traces à droite. A l’image du sénateur LR du Calvados, Pascal Allizard. Opposé aussi à la suppression des deux jours fériés, il appelle le premier ministre à reprendre les propositions du groupe de travail sénatorial sur le budget. « En fonction de ça, soit ça évolue et je vote la confiance. Soit ce n’est pas le cas et je m’abstiendrai. Mon vote pour n’est pas acquis automatiquement. Et je ne suis pas le seul sur cette ligne-là. Il y a un certain nombre de collègues qui ont la même position que moi, certains sont même prêts à voter contre, s’il y a un vote », assure le sénateur du groupe LR. « Dans quelques boucles WhatsApp du groupe, il y a des questionnements sur le thème, quel est l’intérêt de voter pour ? Comment ça peut être pris ? » confirme un autre sénateur du groupe.

Depuis le début, Pascal Allizard est « extrêmement réservé » sur l’aventure Bayrou. « Que nos ministres, dont Bruno Retailleau, fassent un excellent travail, c’est incontestable. Que cela ait servi la marque LR, je n’en suis pas tellement convaincu. Nous associer à François Bayrou n’était pas forcément la meilleure idée. On l’a combattu pendant huit ans, et quand vous vous baladez sur le terrain, à la campagne, je peux vous dire que des personnes et des militants ont du mal à comprendre », met en garde le sénateur LR du Calvados, qui a soutenu Laurent Wauquiez lors du dernier congrès, mais Bruno Retailleau lors du précédent.

« J’ai du mal à comprendre qu’on refuse la confiance à un gouvernement auquel on participe »

Une position critique qui passe mal chez d’autres membres des Républicains. « Il y a un vieux passif entre François Bayrou et la famille politique des LR. Ce qui n’arrange rien. Cela étant dit, à titre personnel, j’ai du mal à comprendre qu’on refuse la confiance à un gouvernement auquel on participe. C’est le gouvernement qui demande la confiance, pas le premier ministre », relève le sénateur des Pyrénées-Atlantiques, Max Brisson, fidèle soutien de Bruno Retailleau.

« Pour certains, c’est vraiment une volonté de se faire plaisir. La politique, c’est souvent inconfortable, c’est même impopulaire. Serrons-nous les coudes », lance pour sa part Stéphane Piednoir, sénateur LR du Maine-et-Loire, avant la réunion de groupe de rentrée, ce mardi matin. Il ajoute :