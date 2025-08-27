Public Sénat
Le direct
Bormes les Mimosas: Emmanuel Macron at the a ceremony of 81st anniversary of the liberation
Emmanuel Macron. French President Emmanuel Macron stands at attention during a ceremony marking the 81st anniversary of the liberation of Bormes-les-Mimosas during World War II, Southern France, on August 17, 2025.Le President Emmanuel Macron se tient au garde-a-vous lors d une ceremonie marquant le 81e anniversaire de la liberation de Bormes-les-Mimosas pendant la Seconde Guerre mondiale le dimanche 17 aout 2025.//ALAINROBERT_1Y8A7947/Credit:Alain ROBERT/SIPA/2508180753

Vote de confiance : Emmanuel Macron apporte son « soutien total » à la « démarche » du Premier ministre

Un conseil des ministres se tenait ce matin à l’Elysée, deux jours après l’annonce d’un vote de confiance par François Bayrou. Le Président de la République appelle à la responsabilité des parlementaires tout en apportant son « soutien total » au Premier ministre.
Clémentine Louise

Par Clémentine Louise

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

La « combativité » s’impose comme le maître-mot du compte rendu de Sophie Primas au terme d’un Conseil des ministres organisé en urgence. Après 1 h 45 de réunion à l’Élysée, la porte-parole du gouvernement donne le ton. « Pour l’instant nous ne voulons plus aller sur les mesures […] nous pouvons focaliser notre communication sur le 8 septembre et sur l’enjeu que ça représente pour la France ». Chaque chose en son temps donc, et surtout faire subsister un maigre espoir : que la situation ne s’achève pas nécessairement par la démission de François Bayrou. Malgré l’inflexibilité de Sophie Primas, « il n’a pas été question de l’après 8 septembre », difficile d’imaginer que les ministres n’aient pas évoqué un seul instant un possible changement de gouvernement.

 

Pas de « chaos » mais un appel à la « responsabilité »

 

Interrogée sur la crise politique actuelle, la porte-parole du gouvernement rappelle « l’obligation » d’ « aller chercher des majorités à chaque grand texte notamment sur les textes budgétaires », depuis l’été 2024. Elle insiste par ailleurs sur la possibilité d’amender et de modifier les mesures proposées par le gouvernement.

Quant aux propos tenus par le Président, Sophie Primas assure d’abord qu’Emmanuel Macron apporte son « soutien total » à la « démarche » du Premier ministre et qu’il « n’a pas repris le mot du chaos, il souhaite en revanche reprendre le terme de responsabilité en disant à l’ensemble des partis politiques qu’être d’accord avec un constat c’est une responsabilité ».

 

Blocage imminent ?

 

Quant à l’inquiétude grandissante des chefs d’entreprise, Sophie Primas souligne la nécessité que « la France puisse continuer à fonctionner début 2026. » La porte-parole a martelé un « ni ni », « ni déni de réalité, ni catastrophisme » face à la situation financière du pays, endetté à 113 % de son PIB. Mais le spectre d’un nouvel épisode d’immobilisme politique en début d’année prochaine commence à faire gronder, notamment au MEDEF, réunit dès d’aujourd’hui pour ses habituelles universités d’été. Sophie Primas devrait s’y rendre demain matin, suivie par François Bayrou dans l’après-midi. Une bonne immersion pour prendre la température, à mesure que les esprits s’échauffent, depuis maintenant 48h.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Vote de confiance : LR toujours en réflexion sur l’après 8 septembre
4min

Politique

Vote de confiance : LR toujours en réflexion sur l’après 8 septembre

Un bureau politique des Républicains s’est réuni ce 27 août sous l’égide de Bruno Retailleau. Le parti maintient la position édictée par son président, à savoir le refus de la chute du gouvernement, mais temporise toujours sur l’attitude à adopter en cas de changement d’équipe à Matignon.

Le

Paris: French Pm Press conference
10min

Politique

Arrière-pensées pour 2027 ou alerte sur la dette : que vise vraiment François Bayrou avec le vote de confiance ?

L’annonce surprise par François Bayrou d’un vote de confiance à l’issue quasi impossible interroge. Certains, comme le sénateur LR Max Brisson, y voient « un coup théâtral » pour assurer sa sortie et une éventuelle candidature à la présidentielle. « Spéculation », balaie d’un revers de main un proche du premier ministre, pour qui « ce n’est aujourd’hui pas d’actualité ».

Le

SIPA_01036602_000013
5min

Politique

Paris : les dessous du deal entre Dati et Barnier

Il ne devrait pas y avoir de guerre des droites à Paris, en tout cas pas pour le moment. La commission nationale d’investiture de LR s’apprête à soutenir officiellement la candidature de Rachida Dati aux municipales à Paris en mars prochain. En échange, la ministre de la Culture laisserait le champ libre à Michel Barnier, investi par le parti à la législative partielle dans la 2e circonscription de Paris.

Le