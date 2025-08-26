Vote de confiance : « François Bayrou, qui a construit sa carrière politique sur le dialogue, est rattrapé par ses propres contradictions »

« Je ne sais si c’est un acte de panache ou un suicide politique. » La réaction, à chaud, est de Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. L’élu a été « pris de court », comme l’ensemble de la classe politique, par l’annonce hier du Premier ministre François Bayrou, qui entend demander le 8 septembre un vote de confiance aux députés sur sa politique budgétaire. Vingt-quatre heures plus tard, la réponse se précise : en l’absence de majorité à l’Assemblée nationale, l’hostilité affichée des groupes de gauche et du Rassemblement national semble devoir sceller l’avenir politique du Palois. « Voyant se rapprocher le spectre d’une censure, le Premier ministre a pris les devants et décide de partir selon ses conditions », résume auprès de Public Sénat le politologue Olivier Rouquan, enseignant-chercheur en Sciences politiques et chercheur associé au Centre d’Études et de Recherches de Sciences Administratives et Politiques (CERSA).

La levée de boucliers déclenchée par le plan d’économie présenté avant la pause estivale – le gouvernement cherchant à dégager 43,8 milliards d’euros pour respecter sa trajectoire de désendettement – laissait présager une nouvelle censure à l’issue des discussions budgétaires de l’automne. Dans un ultime mouvement, François Bayrou a choisi de jouer son va-tout en appelant à la responsabilité des parlementaires sur un vote supposé acter l’urgence budgétaire. L’objectif : dégager « un accord » sur son diagnostic avant d’entrer dans le détail des mesures.

Un coup de poker institutionnel

Selon l’article 49-1 de la Constitution, « le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres » a la possibilité « d’engager devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale ». Pour rester en place, il doit glaner une majorité de suffrages exprimés.

Mais en quelques heures, la manœuvre s’est changée en un vote « pour » ou « contre » François Bayrou. « On ignore encore de quelle manière il formulera la question de confiance qu’il adressera aux députés à l’issue de son discours de politique générale, le 8 septembre. Il tentera certainement d’éviter un vote binaire sur sa personne, mais les partis d’opposition ne sont pas dans cette logique », pointe le politologue Bruno Cautrès, chercheur au Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof).

« En termes de pratique institutionnelle, François Bayrou ose une utilisation inédite de l’article 49.1 de la Constitution. Malgré quelques usages baroques par le passé, cet instrument n’avait encore jamais été utilisé en l’absence de majorité à l’Assemblée. Cela a pour effet de valoriser le ‘je’ du Premier ministre et de renforcer la personnalisation de la fonction », analyse Olivier Rouquan. « Le rôle d’un Premier ministre qui dirige un gouvernement, c’est celui de la responsabilité politique. François Bayrou remet cette notion au centre du jeu ».