Vote de confiance : « La mobilisation autour du Premier ministre doit être totale », affirme Emmanuel Macron en conseil des ministres 

Mais dans l’esprit de tous les observateurs, ce Conseil des ministres avait tous les traits d’un chant du cygne, pour François Bayrou et ses ministres, dont le sort semble scellé, lundi 8 septembre, à l’occasion du vote de confiance sollicité par le Premier ministre.

« Très bien, je vous remercie beaucoup et je vous dis ‘A bientôt’ ». C’est avec ces mots que Sophie Primas a conclu le compte rendu du Conseil des ministres. Devant les journalistes, la porte-parole du gouvernement a expliqué : « D’ici le 8 septembre, nous sommes […] mobilisés pour convaincre les parlementaires, mais nous poursuivons aussi notre travail de ministre. » Et Sophie Primas d’esquisser les priorités de l’exécutif en cette rentrée 2025 : l’école, la santé et la sécurité.

Messages du Président de la République

Ce Conseil des ministres a été l’occasion pour le chef de l’Etat d’adresser un message de soutien à son Premier ministre. « La mobilisation autour du Premier ministre doit être totale », a ainsi expliqué Emmanuel Macron avant d’ajouter qu’il [fallait] se battre jusqu’au bout. « Il a demandé à la fois au gouvernement une solidarité, une force et un combat », a précisé Sophie Primas.

Hier, le président de la République avait réuni les responsables du « socle commun », François Bayrou (Modem), Gabriel Attal (Renaissance), Edouard Philippe (Horizons) et Bruno Retailleau (Les Républicains). A l’occasion de ce rendez-vous à l’Elysée, le chef de l’Etat les a invités à « travailler avec les socialistes » et d’autres partis à l’exclusion de LFI et du RN, « pour élargir » son assise dans la perspective du vote de confiance demandé par François Bayrou « et le cas échéant après ». Aujourd’hui, Emmanuel Macron aurait ainsi plaidé : « Il faut être des acteurs de la responsabilité ».

Interrogé sur cette manœuvre entamée hier, Sophie Primas a nuancé devant les journalistes : « [Le Président] n’a pas abordé telle ou telle formation en particulier », avant d’ajouter que le Premier ministre avait appelé à « ouvrir les possibilités ». « Pour le budget, toutes les opportunités, toutes les propositions seront étudiées, [il faut] faire preuve d’ouverture et chacun de responsabilité », a complété Sophie Primas.

Sur les deux jours fériés : « Tout est ouvert »

Interrogée sur les mesures qui crispent le plus les Français, la porte-parole du gouvernement a expliqué : « Sur les deux jours fériés, je crois que le Premier ministre a été suffisamment clair, en disant que tout était ouvert et en particulier certaines formations politiques font des propositions alternatives qui seront évidemment étudiées. Depuis le 15 juillet, le Premier ministre est très constant dans ce sens. »