Public Sénat
Le direct

Vote de confiance : « La mobilisation autour du Premier ministre doit être totale », affirme Emmanuel Macron en conseil des ministres 

Ce mercredi 3 septembre 2025, Emmanuel Macron, François Bayrou et les 35 ministres du gouvernement étaient sans doute réunis pour la dernière fois dans cette configuration en Conseil des ministres, à l’Elysée. Une perspective rapidement évacuée par la porte-parole du gouvernement lors du compte rendu devant la presse. Sophie Primas a rapporté les mots du Président de la République appelant à la mobilisation autour de François Bayrou.
Quentin Calmet

Par Quentin Calmet

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Mis à jour le

« Très bien, je vous remercie beaucoup et je vous dis ‘A bientôt’ ». C’est avec ces mots que Sophie Primas a conclu le compte rendu du Conseil des ministres. Devant les journalistes, la porte-parole du gouvernement a expliqué : « D’ici le 8 septembre, nous sommes […] mobilisés pour convaincre les parlementaires, mais nous poursuivons aussi notre travail de ministre. » Et Sophie Primas d’esquisser les priorités de l’exécutif en cette rentrée 2025 : l’école, la santé et la sécurité.

Mais dans l’esprit de tous les observateurs, ce Conseil des ministres avait tous les traits d’un chant du cygne, pour François Bayrou et ses ministres, dont le sort semble scellé, lundi 8 septembre, à l’occasion du vote de confiance sollicité par le Premier ministre.

Messages du Président de la République

Ce Conseil des ministres a été l’occasion pour le chef de l’Etat d’adresser un message de soutien à son Premier ministre. « La mobilisation autour du Premier ministre doit être totale », a ainsi expliqué Emmanuel Macron avant d’ajouter qu’il [fallait] se battre jusqu’au bout. « Il a demandé à la fois au gouvernement une solidarité, une force et un combat », a précisé Sophie Primas.

Hier, le président de la République avait réuni les responsables du « socle commun », François Bayrou (Modem), Gabriel Attal (Renaissance), Edouard Philippe (Horizons) et Bruno Retailleau (Les Républicains). A l’occasion de ce rendez-vous à l’Elysée, le chef de l’Etat les a invités à « travailler avec les socialistes » et d’autres partis à l’exclusion de LFI et du RN, « pour élargir » son assise dans la perspective du vote de confiance demandé par François Bayrou « et le cas échéant après ». Aujourd’hui, Emmanuel Macron aurait ainsi plaidé : « Il faut être des acteurs de la responsabilité ».

Interrogé sur cette manœuvre entamée hier, Sophie Primas a nuancé devant les journalistes : « [Le Président] n’a pas abordé telle ou telle formation en particulier », avant d’ajouter que le Premier ministre avait appelé à « ouvrir les possibilités ». « Pour le budget, toutes les opportunités, toutes les propositions seront étudiées, [il faut] faire preuve d’ouverture et chacun de responsabilité », a complété Sophie Primas.

Sur les deux jours fériés : « Tout est ouvert »

Interrogée sur les mesures qui crispent le plus les Français, la porte-parole du gouvernement a expliqué : « Sur les deux jours fériés, je crois que le Premier ministre a été suffisamment clair, en disant que tout était ouvert et en particulier certaines formations politiques font des propositions alternatives qui seront évidemment étudiées. Depuis le 15 juillet, le Premier ministre est très constant dans ce sens. »

Deux décrets en cours de rédaction sur l’Aide Médicale d’Etat

La porte-parole du gouvernement a confirmé que deux décrets pour réformer le panier de soins des bénéficiaires de l’Aide médicale d’Etat étaient en cours d’écriture et de publication. L’idée est de réduire les prestations de santé accessibles aux étrangers en situation irrégulière. Ces deux décrets « évitent la fraude et restreignent un certain nombre de prestations médicales qui sont parfois même un peu caricaturales, je pense à la balnéothérapie, par exemple, qui rendent les choses plus justes par rapport à nos concitoyens », a précisé Sophie Primas.

Un point qui pourrait encore crisper davantage les relations avec la gauche, au moment où le président de la République réclame justement de leur tendre la main.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Traitement d un patient dans le service Onco-Hematologie du Centre Hospitalier de Cannes
9min

Politique

Réforme de l’AME : « Ça ne sert à rien, le vote du lundi 8 septembre est acté », pointe le sénateur Roger Karoutchi

En signant deux décrets rendant plus stricts les conditions d’accès à l’aide médicale d’Etat pour les étrangers, François Bayrou tente d’obtenir les bonnes grâces des LR et surtout du RN. Le sujet est défendu depuis plusieurs années par la majorité sénatoriale. « Ce qui est dommage, c’est que toutes les avancées de ces derniers jours auraient pu être des concessions du débat budgétaire », regrette le sénateur LR Roger Karoutchi. A gauche, Bernard Jomier dénonce « une posture politique » qui n’a « pas de sens ».

Le

FRA – RURALITE – SECURITE
9min

Politique

Vote de confiance : derrière les divergences, les LR s’interrogent sur un « accord de coalition » pour l’après Bayrou

Alors que certains parlementaires LR traînent des pieds pour voter la confiance à François Bayrou, y compris chez les sénateurs, la droite est « travaillée par la suite ». La présence de Bruno Retailleau dans un gouvernement post-Bayrou « n’est pas du tout une certitude », assure l’entourage du ministre. Manière aussi de faire monter la pression, pour mieux négocier, cette fois, « un accord de gouvernement » avec les macronistes.

Le