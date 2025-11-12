Vote des députés communistes contre la suspension de la réforme des retraites : « Si j’étais à leur place, je ferais le même », assure Cécile Cukierman

La présidente du groupe PCF au palais du Luxembourg justifie l’avis de ses troupes : « D’abord, il ne s’agit pas d’une suspension, il s’agit simplement d’un report de quelques mois pour les classes d’âge concernées ». Et d’ajouter : « Nous continuons de demander son abrogation […]. Accepter aujourd’hui la mesure telle qu’elle est proposée, […] c’est accepter l’application à terme de la réforme ». « Deuxièmement, nous n’avons aucune garantie à l’heure à laquelle nous parlons sur qui va financer ce report pour les classes d’âge de l’année 1964 et pour les carrières longues », poursuit-elle.

« Je n’ai jamais été la béquille de la macronie »

Selon le calendrier budgétaire établi par le Constitution, le texte du PLFSS doit être envoyé demain au Sénat, pour un examen en commission à partir du vendredi 14 novembre en commission des Affaires sociales. L’occasion pour Cécile Cukierman de rappeler que « ce qui vient de se passer à l’Assemblée nationale, ce n’est pas le budget final ». « Nous avons un budget tel qu’il a été proposé […] qui est un budget d’austérité, qui le sera ici au Sénat, qui le sera à la sortie de la commission mixte paritaire, il appartiendra ensuite à la gauche de prendre ses décisions ». Alors que la position de la gauche ne semble pas unifiée pour l’heure, l’élue communiste est ferme : « Personnellement, je n’ai jamais été la béquille de la macronie, donc je ne le serai pas demain ».