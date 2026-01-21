Fin de vie : le Sénat en reste, à ce stade, au dispositif plus restrictif « d’assistance médicale à mourir »

Les premières tonalités de l’examen en séance au Sénat sur l’aide à mourir sont données. Les sénateurs ont entamé ce 21 janvier dans l’hémicycle les débats sur la proposition de loi relative à la fin de vie. Ce texte du député Olivier Falorni avait été adopté au printemps 2025, de même qu’une proposition de loi sur le développement des soins palliatifs, beaucoup moins clivant. Ce dernier sera débattu dans la foulée du premier.

Les deux textes doivent cheminer au palais du Luxembourg jusqu’à la fin du mois, avec deux scrutins solennels programmés le 28 janvier. Le texte, qu’Emmanuel Macron souhaite voir parvenir « jusqu’au bout », n’en est qu’à ses débuts, puisque généralement ce type de loi requiert deux lectures complètes dans chaque chambre.

C’est sur la « clé de voûte » de la proposition de loi Falorni que les sénateurs ont choisi de commencer l’examen, à savoir l’article relatif aux conditions d’éligibilité à l’aide à mourir. Le président de la commission des affaires sociales, Philippe Mouiller (LR), a justifié cet appel en priorité car l’article en question définit le « public concerné » par le texte, et qu’il était plus cohérent de déterminer d’abord ce dernier, avant de débattre d’autres modalités.

À l’issue de cette première soirée de discussions, les sénateurs n’ont pas pu achever l’examen de cet article clé. Ils reprendront ce mercredi après-midi, à la suite des questions au gouvernement. Le sort des premiers amendements étudiés montre néanmoins que le dispositif n’a pour le moment pas dévié de sa version largement remaniée en commission des affaires sociales, le 7 janvier.

La rapporteure fustige un la « conception excessivement libérale, pour ne pas dire permissive » votée par les députés

À un « droit à l’aide à mourir », la commission, sous l’impulsion des rapporteurs de droite, a préféré introduire une « assistance médicale à mourir ». Contrairement au dispositif voté à l’Assemblée nationale qui concernait les malades atteints d’une « affection grave et incurable », en « phase avancée ou terminale » et qui « engage le pronostic vital », les sénateurs ont restreint l’accès aux seules personnes dont le décès est proche ou imminent, soit à « court terme ». La commission avait également choisi de s’aligner sur la loi Claeys-Leonetti de 2016, autrement dit sur des critères déjà connus des soignants, calqués sur ceux de la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Leur objectif étant de sécuriser les pratiques des professionnels de santé tout en soulageant les « dernières souffrances ».

En ouverture de la discussion générale ce mardi, la rapporteure Christine Bonfanti-Dossat (LR) s’est dite opposée « à la législation de la mort provoquée telle que votée par l’Assemblée nationale », la qualifiant de « rupture grave et dangereuse » ou encore de « conception excessivement libérale, pour ne pas dire permissive ». « Pour être médicalement fiable, l’évolution du pronostic vital ne peut que renvoyer à un horizon de court terme », a-t-elle insisté, fustigeant les « critères flous » introduits par les députés.

Les tentatives de rétablissement de la totalité modalités adoptées l’Assemblée nationale ont été repoussés en séance, mais à une majorité relativement serrée. Ce qui laisse augurer des votes probablement très disputés au cours des jours à venir. Ces amendements ont été rejetés par 168 voix contre 150, et 19 abstentions. Comme le montre l’analyse du scrutin, certains groupes ont été particulièrement divisés sur la question, en particulier le groupe de l’Union centriste. Pour rappel, sur cette réforme sociétale qui fait appel aux consciences et convictions personnelles de chacun, chaque parlementaire se prononcera individuellement en son âme et conscience, sans consigne de vote.

La gauche dénonce le détricotage du texte

Au cours de la discussion générale de l’examen de l’article, les sénateurs de gauche ont été nombreux à monter au créneau pour dénoncer la revue à la baisse des ambitions sur une réforme, dont ils ont rappelé qu’elle était souhaitée par les Français. La socialiste Annie Le Houérou a affirmé que « la droite a vidé le texte de sa substance » en restreignant l’aide à mourir au seul « court terme », ce qui revient à faire une simple « Claeys-Leonetti bis » sans apporter de solution nouvelle aux malades condamnés à moyen terme. Bernard Jomier (Place publique) a souligné que le texte de l’Assemblée nationale ne faisait que suivre l’avis du Comité consultatif national d’éthique.

« La version établie par la commission tombe à côté des aspirations des Français et des Françaises […] Ils nous demandaient de légiférer pour les cas qui ne sont pas déjà prévus par la loi, pour les patients dont le pronostic vital est engagé à moyen terme », a regretté quant à elle l’écologiste Anne Souyris.

« Rien ici n’est flou, rien n’est laissé au hasard. Rien n’ouvre la porte aux dérives que l’on agite parfois avec une tentative d’instrumentalisation. Ce texte n’organise pas la mort, il encadre une ultime et respectueuse protection. Affaiblir cet article, ce n’est pas renforcer les garanties, c’est refuser de voir, laisser durer des agonies qui n’en finissent pas », a également dénoncé le président du groupe PS Patrick Kanner.