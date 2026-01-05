Public Sénat
Le direct
Médecin dans un cabinet médical - Bastien Louvet/SIPA

Grève des médecins : une mobilisation contre le budget de la Sécu

A l’appel des syndicats, les médecins de ville et les cliniques privées débutent un mouvement de grève à partir de ce lundi, pour dénoncer le budget de la Sécurité sociale adopté avant Noël. Le mouvement, qui doit durer dix jours, pourrait être massivement suivi.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Noël n’aura pas fait passer la pilule. Alors que le Parlement est parvenu à s’accorder sur le budget de la Sécurité sociale en décembre, les médecins de ville et les cliniques s’apprêtent à entrer en grève ce lundi, pour dénoncer un texte « insuffisant ». Sous le feu des critiques de la profession : le contrôle des prescriptions d’arrêts de travail et des mesures permettant aux autorités de baisser les tarifs de certains actes. Ils s’inquiètent également d’une potentielle restriction de leur liberté d’installation, objet de textes en cours d’examen par les parlementaires.

Initiée par les organisations professionnelles représentatives, des syndicats étudiants et de la jeune génération de médecins, cette mobilisation pourrait être très suivie et s’étendre jusqu’au 15 janvier. Avec comme conséquences, la fermeture de cabinets et l’annulation d’opérations. De ce fait, les patients déjà hospitalisés continueront d’être soignés, mais toute personne arrivant aux urgences ou à la maternité, se retrouverait transférée vers l’hôpital public, sauf cas d’urgence vitale. De quoi mettre sous pression des établissements publics déjà sous tension, avec le pic d’épidémies hivernales.

La ministre de la Santé aura recours aux réquisitions si nécessaire

Du côté du ministère de la Santé, Stéphanie Rist tente d’ouvrir la discussion : « Quel que soit le nombre de grévistes, l’important est de pouvoir dire à ces médecins que je suis évidemment à leur écoute », a-t-elle déclaré ce lundi sur France 2. Et d’ajouter : « Nous devons continuer le dialogue, nous devons le renforcer. J’espère que ce mouvement durera le moins longtemps possible ».

Ce dimanche, la ministre a néanmoins précisé dans un entretien à la République du Centre, avoir « pris des mesures pour organiser la permanence des soins », avec les Agences régionales de santé (ARS), les établissements et les professionnels, pour ne pas mettre en danger les patients. « En cas de besoin », elle pourrait « avoir recours aux réquisitions », a-t-elle affirmé. Elle a aussi rappelé qu’il y avait « une augmentation exponentielle [des] dépassements d’honoraires ces dernières années. […] Même si les abus ne concernent qu’une minorité de médecins, nous ne pouvons pas laisser la situation en l’état car nous avons des concitoyens qui renoncent aux soins pour des raisons financières ».

(Avec AFP)

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

2025 51st Berlin Marathon, Berlin, Berlin, Germany – 21 Sep 2025
6min

Santé

Science dans le sport : l’essor des technologies au service des athlètes

L’imbrication de la science dans les pratiques sportives, en particulier de haut niveau, tend à s’accentuer pour optimiser la performance des athlètes. L’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques recommande d’approfondir ces investissements technologiques, tout en alertant sur le risque d’externalités néfastes, entre inégalités sociales et impacts sur la santé des sportifs.

Le

Grève des médecins : une mobilisation contre le budget de la Sécu
6min

Santé

Budget 2026 : le Sénat durcit les conditions de l’Aide médicale d’Etat et vote une baisse de ses crédits de 200 millions

Comme l’an dernier, la majorité sénatoriale de droite et du centre a voté, dans le cadre du projet de loi de finances, une réforme de l’aide médicale d’État. Ils demandent à conditionner, pour tous les bénéficiaires, la prise en charge de certaines prestations programmées non urgentes à un accord préalable de l’assurance maladie. Le gouvernement précise que les concertations au sujet des recommandations du rapport Evin- Stefanini sont « en cours ».

Le

Arret de travail d un medecin
7min

Santé

Mutuelles : pourquoi les cotisations des assurés devraient encore augmenter en 2026… voire en 2027

Les tarifs des mutuelles devraient de nouveau augmenter en 2026. Pour justifier cette hausse, les différents organismes d’assurance santé évoquent notamment la répercussion de nouveaux transferts de charges de la Sécurité sociale vers les complémentaires santé. L’instauration d’une taxe d’un milliard d’euros, incluse dans le budget de la Sécurité sociale 2026, pourrait aussi faire grimper les tarifs en 2027.

Le