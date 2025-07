Cela faisait sept ans que les parents de Théo Grataloup avaient entamé une action contre le géant de l’agrochimie. Ils souhaitaient « se battre jusqu’au bout » pour faire reconnaitre par la justice le lien entre l’utilisation du Glyper, l’herbicide Roundup de Monsanto, et les malformations de leurs fils, Théo. Sabine Grataloup assure avoir utilisé ce produit à base de Glyphosate, « plusieurs fois par jour, sans protection particulière » au début de sa grossesse, en août 2006.

À la sortie de la salle d’audience, les avocats de la famille, William Bourdon, Bertrand Repolt et Alice Gourlay-Duplessis, disent ressentir une grande déception pour la famille de Théo Grataloup. « Apporter la preuve d’une exposition et d’un lien de causalité plus de dix ans après les faits, c’est compliqué. À l’époque, ma cliente ne pouvait pas imaginer qu’elle irait un jour devant les tribunaux », déclare Bertrand Repolt.