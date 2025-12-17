Public Sénat
Le direct
Les complémentaires santé ont été légèrement bénéficiaires en 2024
Crédit : MOURAD ALLILI / SIPA / 2512161629

Les complémentaires santé ont été légèrement bénéficiaires en 2024

Selon un rapport de la Drees, transmis au Parlement, les mutuelles, assurances de santé ou encore prévoyance ont dégagé un résultat technique légèrement positif l’an dernier, grâce à un bon des cotisations en particulier.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

La situation financière des complémentaires santé continue de se renforcer. En 2024, le résultat technique en santé s’est redressé. Il est redevenu positif, et affiche son son niveau le plus élevé depuis 2020, selon un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), remis au Parlement. En 2023, le résultat avait été négatif (-0,4 %) et presque nul les deux années précédentes (+ 0,1 % en 2021 et 2022).

Ces organismes complémentaires – toutes catégories confondues (mutuelles, assurances, organismes paritaires) – ont en effet dégagé l’an dernier un résultat de + 1,6 %, notamment grâce à une hausse des cotisations. Ils ont collecté 46,5 milliards d’euros de cotisations (+ 8,2 % par rapport à 2023, après + 6,0 % en 2023). Selon la publication de cet organisme rattaché aux ministres sociaux, c’est le « rythme de croissance le plus rapide depuis 2012 ».

79 % des cotisations collectées reversées sous forme de prestations aux assurés

Les organismes ont « reversé sous forme de prestations à leurs assurés 79 % des cotisations collectées », après 81 % en 2023. Et leurs charges de gestion sur l’activité santé ont atteint 8,8 milliards d’euros (+ 5,8 %) et représentent 18,8 % du total des recettes. Le rapport note qu’elles ont « augmenté moins vite que les cotisations, de sorte que leur poids dans le total des cotisations en santé a diminué de 0,5 point, de 19,3 % en 2023 à 18,8 % en 2024 ».

En tenant compte de la totalité de leur activité, comme les produits financiers, ces organismes ont dégagé des excédents en 2024. Le résultat net s’est élevé, en moyenne, à 3,4 % de leurs cotisations, comme en 2023.

Le résultat net des mutuelles a été légèrement positif (+ 0,2 % de leurs cotisations), inférieur à celui de 2023 (+ 0,7 %). Les institutions de prévoyance dégagent pour la troisième année de suite le résultat net le plus élevé pour cette catégorie d’organisme depuis 2011 (3,3 % de leurs cotisations en 2024). Les entreprises d’assurance restent ceux dégagent le plus d’excédents (3,8 % de leurs cotisations en 2024).

Hausse annoncée des cotisations des contrats individuels et d’entreprises pour 2026

Pour rappel, la Mutualité française a annoncé une augmentation des cotisations pour les contrats individuels et d’entreprise, pour faire face à l’augmentation des dépenses de santé couvertes et une nouvelle taxe prévue dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Ce dernier a été définitivement adopté ce mardi 16 par les députés.

Les complémentaires santé à statut mutualiste augmenteront leurs cotisations en moyenne de 4,3 % pour les contrats individuels, et 4,7 % (contrats d’entreprise) en 2026.

« Il existe des éléments très objectifs comme le vieillissement de la population, l’arrivée de nouveaux médicaments mais aussi des transferts de charges décidés par les pouvoirs publics qui font que les complémentaires vont devoir assumer des prestations plus coûteuses », justifiait hier auprès d’Ouest France le président de la Fédération nationale, Éric Chenut. Selon lui, les tarifs évolueront « que du strict nécessaire pour rester à l’équilibre ».

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Les complémentaires santé ont été légèrement bénéficiaires en 2024
6min

Santé

Budget 2026 : le Sénat durcit les conditions de l’Aide médicale d’Etat et vote une baisse de ses crédits de 200 millions

Comme l’an dernier, la majorité sénatoriale de droite et du centre a voté, dans le cadre du projet de loi de finances, une réforme de l’aide médicale d’État. Ils demandent à conditionner, pour tous les bénéficiaires, la prise en charge de certaines prestations programmées non urgentes à un accord préalable de l’assurance maladie. Le gouvernement précise que les concertations au sujet des recommandations du rapport Evin- Stefanini sont « en cours ».

Le

Arret de travail d un medecin
7min

Santé

Mutuelles : pourquoi les cotisations des assurés devraient encore augmenter en 2026… voire en 2027

Les tarifs des mutuelles devraient de nouveau augmenter en 2026. Pour justifier cette hausse, les différents organismes d’assurance santé évoquent notamment la répercussion de nouveaux transferts de charges de la Sécurité sociale vers les complémentaires santé. L’instauration d’une taxe d’un milliard d’euros, incluse dans le budget de la Sécurité sociale 2026, pourrait aussi faire grimper les tarifs en 2027.

Le