Les complémentaires santé ont été légèrement bénéficiaires en 2024

La situation financière des complémentaires santé continue de se renforcer. En 2024, le résultat technique en santé s’est redressé. Il est redevenu positif, et affiche son son niveau le plus élevé depuis 2020, selon un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), remis au Parlement. En 2023, le résultat avait été négatif (-0,4 %) et presque nul les deux années précédentes (+ 0,1 % en 2021 et 2022).

Ces organismes complémentaires – toutes catégories confondues (mutuelles, assurances, organismes paritaires) – ont en effet dégagé l’an dernier un résultat de + 1,6 %, notamment grâce à une hausse des cotisations. Ils ont collecté 46,5 milliards d’euros de cotisations (+ 8,2 % par rapport à 2023, après + 6,0 % en 2023). Selon la publication de cet organisme rattaché aux ministres sociaux, c’est le « rythme de croissance le plus rapide depuis 2012 ».

79 % des cotisations collectées reversées sous forme de prestations aux assurés

Les organismes ont « reversé sous forme de prestations à leurs assurés 79 % des cotisations collectées », après 81 % en 2023. Et leurs charges de gestion sur l’activité santé ont atteint 8,8 milliards d’euros (+ 5,8 %) et représentent 18,8 % du total des recettes. Le rapport note qu’elles ont « augmenté moins vite que les cotisations, de sorte que leur poids dans le total des cotisations en santé a diminué de 0,5 point, de 19,3 % en 2023 à 18,8 % en 2024 ».

En tenant compte de la totalité de leur activité, comme les produits financiers, ces organismes ont dégagé des excédents en 2024. Le résultat net s’est élevé, en moyenne, à 3,4 % de leurs cotisations, comme en 2023.

Le résultat net des mutuelles a été légèrement positif (+ 0,2 % de leurs cotisations), inférieur à celui de 2023 (+ 0,7 %). Les institutions de prévoyance dégagent pour la troisième année de suite le résultat net le plus élevé pour cette catégorie d’organisme depuis 2011 (3,3 % de leurs cotisations en 2024). Les entreprises d’assurance restent ceux dégagent le plus d’excédents (3,8 % de leurs cotisations en 2024).

Hausse annoncée des cotisations des contrats individuels et d’entreprises pour 2026

Pour rappel, la Mutualité française a annoncé une augmentation des cotisations pour les contrats individuels et d’entreprise, pour faire face à l’augmentation des dépenses de santé couvertes et une nouvelle taxe prévue dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS). Ce dernier a été définitivement adopté ce mardi 16 par les députés.

Les complémentaires santé à statut mutualiste augmenteront leurs cotisations en moyenne de 4,3 % pour les contrats individuels, et 4,7 % (contrats d’entreprise) en 2026.

« Il existe des éléments très objectifs comme le vieillissement de la population, l’arrivée de nouveaux médicaments mais aussi des transferts de charges décidés par les pouvoirs publics qui font que les complémentaires vont devoir assumer des prestations plus coûteuses », justifiait hier auprès d’Ouest France le président de la Fédération nationale, Éric Chenut. Selon lui, les tarifs évolueront « que du strict nécessaire pour rester à l’équilibre ».