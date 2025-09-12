Agression d’un policier à Tourcoing : scandalisée, une partie de la classe politique relance le débat sur les peines minimales 

Les images sont choquantes et ont fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Un policier a été pris à partie et violemment roué de coups, jeudi 11 septembre 2025 vers 18h00, à Tourcoing, dans le Nord.

Le ministre démissionnaire de la Justice et ancien maire de la ville, Gérald Darmanin s’est rendu sur place, vendredi après-midi. Il a dénoncé ce passage à tabac d’un agent de la BAC (Brigade anticriminalité). Le garde des Sceaux a réitéré son souhait d’instaurer dans la loi des « peines minimales », appelant à « un débat pour savoir quel est le tarif minimum lorsqu’on commet des actes contraires à l’intégrité de la République ».

Gérald Darmanin a également dénoncé « un second scandale », avec la diffusion des images de l’agression sur les réseaux sociaux. Une enquête est d’ailleurs ouverte sur ce volet par le parquet de Lille, en plus des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, « aggravées puisqu’en réunion et en s’accaparant la matraque télescopique d’un policier », ainsi qu’une troisième pour le vol de trottinette avec menaces et intimidation.

« Ce n’est pas un dérapage, c’est un symptôme : la violence contre les forces de l’ordre prospère parce que l’impunité est désormais enracinée », a réagi dans un communiqué le syndicat de police Alliance.

Débat sur les peines minimales

Au Sénat, la droite a réagi en reprenant l’idée d’instaurer des peines minimales. Ainsi le sénateur des Bouches-du-Rhône, Stéphane Le Rudulier a expliqué sur X : « Les peines minimales sont la seule manière d’assurer une réponse pénale ferme et dissuasive. Le message à envoyer aux délinquants est clair : agresser un policier, un pompier, un soignant, c’est avoir la certitude d’avoir une peine sévère. »