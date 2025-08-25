Bloquer toute la France, le 10 septembre ? Lancé sur les réseaux sociaux le 24 juillet, l’appel à un blocage national le 10 septembre est né en réaction immédiate aux annonces budgétaires de François Bayrou. Parmi les mesures annoncées par le Premier ministre, la suppression de deux jours fériés et un objectif d’économies de 44 milliards d’euros ont particulièrement suscité l’indignation. Cependant, l’appel à « tout bloquer » peine à mobiliser les forces politiques. L’anonymat des initiateurs du mouvement suscite la méfiance, et à gauche, certains redoutent une récupération par l’extrême droite. Ce flou sur les intentions ralentit certaines prises de position.

Qui se trouve derrière cette mobilisation ?

La mobilisation du 10 septembre est née sur internet, dans un climat qui rappelle celui des Gilets Jaunes en 2018. Selon l’AFP, les premiers appels datent de mai, mais ils ne gagnent en visibilité qu’à partir de juillet. L’initiative part d’un canal Telegram confidentiel, avant d’être reprise par le compte souverainiste « Les Essentiels », proche de l’extrême droite et de certaines figures des Gilets Jaunes. Le 24 juillet, un appel à un « confinement citoyen » est lancé sur TikTok : pas de travail, d’école ni d’achat, « juste le silence d’un peuple qui reprend son pouvoir ». Le mot d’ordre, #bloquonstout, se propage rapidement sur les réseaux, notamment via le canal « Indignons-nous », qui regroupe plusieurs milliers de membres.

Une gauche politique mobilisée

La France insoumise a été la première à se positionner pour soutenir la mobilisation. Lors de son université d’été à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme), Jean-Luc Mélenchon a donné le ton « Il faut que le 10 septembre soit un jour de blocage général, c’est-à-dire, pour ce qui concerne le salariat, que le 10 septembre soit la grève générale. » Chez les Écologistes, si on soutient le mouvement de loin, aucun appel n’a encore été lancé pour inciter à rejoindre le mouvement. « Le 10 septembre n’appartient à aucun parti politique. Il appartient aux citoyen.nes et aux travailleur.euses qui s’auto-organisent pour défendre leurs droits. Notre position est claire : soutenir, sans récupérer », a déclaré la secrétaire nationale d’Europe Écologie les Verts, Marine Tondelier, dans un post sur X. Du côté du Parti socialiste, le premier secrétaire Olivier Faure a confirmé l’engagement du PS, lors des Journées d’été des Écologistes à Strasbourg : « Nous serons là le 10 septembre et les jours suivants. Pas pour canaliser, dompter, instrumentaliser ou soumettre ce mouvement mais pour lui offrir un débouché politique qui ne soit pas celui de l’extrême droite. »