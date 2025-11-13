Public Sénat
Le direct
FRA – PARIS – ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015 – BATACLAN
Commémoration Place de la République, le 15 novembre 2015. / Nicolas Messyasz

Dix ans après, une mémoire « vive » du 13 novembre 2015 chez les Français et les Parisiens

Dix ans après la nuit d’attentats qui a endeuillé la capitale et bouleversé le pays, le souvenir du 13 novembre 2015 demeure profondément ancré dans les consciences. Selon une enquête menée par la Fondation Jean-Jaurès et l’Ifop, la mémoire de cette tragédie collective reste particulièrement vive à Paris.
Emma Bador-Fritche

Par Emma Bador-Fritche

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Mis à jour le

Dix ans ont passé. Le 13 novembre 2015, Paris fut frappée au cœur. En quelques heures, la capitale sombrait dans la terreur, trois commandos armés, agissant au nom de l’organisation État islamique, semaient la mort aux abords du Stade de France, sur les terrasses animées du Xᵉ et du XIᵉ arrondissement (Le Petit Cambodge, La Bonne Bière, La Belle Équipe, Casa Nostra, le Comptoir Voltaire) puis dans la salle de concert du Bataclan, où plus de 90 personnes furent tuées. Au total, 130 morts, des centaines de blessés, et un pays plongé dans la stupeur. Dix ans plus tard, la Fondation Jean-Jaurès et l’Ifop, en partenariat avec le Théâtre de la Concorde et la Bellevilloise, ont cherché à mesurer ce qu’il reste du 13 novembre dans la mémoire collective. Leur enquête, menée à la fin d’octobre 2025, révèle une empreinte toujours profonde.

Une mémoire encore vive, surtout à Paris

Selon l’enquête, 60 % des Parisiens se souviennent précisément de ce qu’ils faisaient au moment des attaques, contre 42 % des Français en moyenne. Pour Jérémy Peltier, codirecteur général de la Fondation Jean-Jaurès, « le 13 novembre met en lumière une mémoire vive » particulièrement ancrée à Paris.

Le Stade de France, le Bataclan, le Carillon ou le Petit Cambodge sont entrés dans l’histoire. Des lieux de fête et de rencontre sont devenus des repères de mémoire, ancrés dans le paysage de la capitale.

Des émotions contrastées, dix ans après

La France a changé, mais les émotions demeurent. À l’échelle nationale, la colère reste le sentiment dominant (47 %), même si elle a reculé de dix points depuis 2015. La peur, elle, a gagné du terrain (+ 10 points), pour atteindre 23 %. Chez les Parisiens, c’est la peine qui domine (56 %), devant la colère (39 %). La capitale garde la trace sensible de ce drame. « Ces attentats furent un traumatisme national, mais aussi les attentats d’une ville », résume Jérémy Peltier. « Ils font désormais partie intégrante de la mémoire de ses rues et de ses habitants. »

Dix ans après, 83 % des Français considèrent les attentats comme un acte de guerre, une lecture partagée par 77 % des Parisiens. Le 13 novembre reste un moment de rupture, marquant un avant et un après dans le récit national.

Des habitudes bouleversées

Pour 60 % des Français et des Parisiens, les attentats du 13 novembre ont changé durablement leur manière de percevoir la vie. À Paris, 31 % des habitants disent avoir modifié leurs habitudes quotidiennes depuis 2015, évitant certains lieux ou événements, contre 24 % dans le reste du pays. « Ce changement se ressent dans l’atmosphère même de la capitale, analyse Jérémy Peltier. Paris, théâtre macabre de cette année 2015, a perdu une part de légèreté. Plus on se rapproche des lieux touchés, plus ce sentiment est tangible. »

Un tiers des Parisiens estime d’ailleurs que la ville est moins festive qu’avant les attentats, un constat encore plus fort dans les Xe et XIe arrondissements.

Une mémoire partagée et entretenue

Malgré le temps, le besoin de mémoire reste largement partagé. Plus de 80 % des Français, et près de 9 Parisiens sur 10, jugent important de commémorer ces attentats, une hausse de sept points par rapport à 2016, « illustrant peut-être l’impact du « bruit de fond terroriste » qui a suivi le 13 novembre 2015 » analyse Jérémy Peltier.

Pour beaucoup, commémorer n’est pas raviver la peur, mais affirmer une fidélité, celle aux victimes, à la liberté, et à la vie ordinaire que les terroristes avaient voulu abattre.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Dix ans après, une mémoire « vive » du 13 novembre 2015 chez les Français et les Parisiens
7min

Société

Stade de France, terrasses, Bataclan : dix ans après les attentats du 13 novembre 2015, une série d’hommages sous le signe de l'émotion à Paris

Avant le discours prononcé par Emmanuel Macron en fin de journée, une série de commémorations se sont tenues ce jeudi 13 novembre à Saint-Denis et à Paris. 132 personnes sont mortes dans les attentats de 2015 au Stade de France, sur les terrasses parisiennes et au Bataclan. Des épisodes empreints d’une intense émotion, une décennie après les faits.

Le

Dix ans après, une mémoire « vive » du 13 novembre 2015 chez les Français et les Parisiens
4min

Société

Jeux vidéo : plus de femmes que d’hommes parmi les joueurs, se félicitent les syndicats du secteur devant le Sénat

La délégation aux droits des femmes du Sénat organisait une première table ronde sur les jeux vidéo avec les représentants de syndicats de l’industrie. Une question guide leurs travaux. Comment faire respecter l’égalité homme femme dans un secteur qui attire désormais majoritairement les femmes avec 55 % des joueurs de la génération des 16 -30 ans.

Le

PARIS Attacks Commemoration
3min

Société

Attentats du 13 novembre : le programme des commémorations

De nombreux événements sont organisés pour permettre aux victimes et aux Français de se recueillir, à Paris et à St Denis. Le président, accompagné de la maire de Paris et des présidents d’associations comme Life for Paris ou 13Onze15 Fraternité seront présents pour y assister.

Le