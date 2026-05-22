Finale de la coupe de France : violente rixe à Paris impliquant des supporters niçois

Une centaine de supporters de Nice, qui affronte Lens en finale de la Coupe de France de football vendredi à 21 heures au Stade de France, se sont réunis vers 23 heures 30 dans le Xe arrondissement de Paris, « cherchant manifestement à en découdre », selon la Préfecture de police à l’AFP.

Les supporters niçois ont déambulé le long du Canal Saint-Martin et une importante rixe a éclaté quai de Valmy « pour un motif ignoré à ce stade ». Six personnes ont été blessées, dont une grièvement.

Les forces de l’ordre sont intervenues et ont procédé à l’interpellation de 65 personnes qui ont été placées en garde à vue « notamment pour participation à un groupement en vue de commettre des violences », précise encore la Préfecture.

Des armes blanches et armes par destination ont été découvertes ainsi que des cagoules et gants coqués.

Selon une autre source policière, un couteau à pain avec une lame de 20 cm et des traces de sang ont été également découverts au sol dans une rue du Xe arrondissement. Toujours selon cette source, certaines victimes n’auraient aucun lien avec le milieu du supporterisme, il s’agirait de simples badauds.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des personnes masquées s’en prenant à un bar du quartier, L’Atmosphère, jetant notamment des chaises contre la devanture.

« Tout ce qu’on n’aime pas dans le football »

« Ce sont des groupes certainement marginaux car l’essentiel des supporters niçois doit arriver aujourd’hui à Paris », a assuré le président de la Fédération française de football Philippe Diallo sur France Info. « On est dans tout ce qu’on n’aime pas dans le football, c’est-à-dire de la violence, alors même qu’une finale de Coupe de France, c’est la fête… ».

Le maire du XIe arrondissement, David Belliard, a dénoncé sur son compte X « un cortège de militants d’extrême droite en plein Paris, qui se battent et sont violents ».

« Ces gens n’ont rien à faire là. Nous ne voulons ni d’eux, ni de leur idéologie raciste ici », a ajouté l’élu écologiste.