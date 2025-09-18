Public Sénat
Le direct
Unions call for strike and protest in Lyon
A new call for a day of strike and protest was launched on Thursday, September 18, 2025, in several sectors in the Rhone region, with disruptions expected in downtown Lyon and surrounding areas.//ZEPPELINNETWORK_sipa.2920/Credit:Merlet Antoine/ZEPPELIN/SIPA/2509181323

Grève du 18 septembre : un journaliste et un policier blessés lors d’affrontements à Lyon

À Lyon, un journaliste de France Télévision a été brûlé dans le dos et un policier a perdu une dent, alors que des heurts ont éclaté en milieu de journée entre des manifestants masqués et les forces de l’ordre, en tête du cortège contre l’austérité.
Public Sénat

Par Public Sénat

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Un journaliste de France Télévision et un policier ont été blessés à Lyon lors de heurts entre forces de l’ordre et un groupe de jeunes masqués, en tête de la manifestation contre l’austérité ce jeudi 18 septembre, selon la préfecture et des journalistes de l’AFP. Les incidents ont débuté environ une heure et demie après le départ du cortège qui avait jusque-là rassemblé dans le calme plusieurs milliers de personnes dans le centre-ville.

Selon des journalistes de l’AFP sur place, vers 12 h 30, les forces de l’ordre ont fait un usage important de gaz lacrymogène et de quelques grenades de désencerclement pour répondre à des jets de projectiles venant de manifestants masqués et vêtus de noir placés en tête du cortège. Selon la préfecture il y a eu de « très nombreux jets de projectiles et tirs de mortiers (d’artifice) sur les forces de l’ordre » réalisés depuis « le précortège composé de nombreux individus à risque qui empêch [ait] les syndicats d’avancer ».

Brûlures et acouphènes

Lors des incidents, un journaliste de France Télévision a été blessé au dos, sa chemise arrachée, selon un journaliste de l’AFP. « Nous ne savons pas s’il s’agit d’un tir de mortier (d’artifice) ou d’une grenade de gendarmes. Il a des brûlures superficielles et des acouphènes. Il est amené à l’hôpital », a précisé France TV à l’AFP.

Par ailleurs, un policier a « perdu une dent » à la suite d’un jet de projectile, selon la préfecture.

Le cortège a ensuite repris sa marche peu après 13 heures, près de l’arrivée de la manifestation prévue place Bellecour, avec toutefois encore des jets de mortiers d’artifice contre la police et de gaz lacrymogène.

(Avec AFP)

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

France Protests
6min

Société

Mobilisation du 18 septembre : l’intersyndicale, clé d’un véritable retour en force des syndicats ? 

Plusieurs centaines de milliers de personnes – plus d’un million de personnes selon la CGT – ont défilé ce jeudi 18 septembre partout en France contre les mesures budgétaires présentées par le précédent gouvernement de François Bayrou. Une mobilisation massive à l’appel de l’intersyndicale, de nouveau réunie deux ans et demi après la contestation de la réforme des retraites, mais qui s’était soldée par un échec des revendications. Parmi les salariés, « il y a une demande d’unité syndicale », souligne Dominique Andolfatto, universitaire spécialiste du syndicalisme.

Le