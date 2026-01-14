L’audition des représentants de Shein et du BHV aura finalement lieu

C’est un feuilleton qui commence à durer. Alors que l’installation du géant asiatique de l’ultra fast-fashion au BHV avait fait débat tout l’automne, les représentants de Shein et du BHV devaient initialement être auditionnés par une mission d’information de l’Assemblée nationale sur le contrôle des produits importés le 18 novembre. Après un premier refus de Quentin Ruffat, directeur des relations extérieures de Shein, la commission du Développement durable de l’Assemblée avait proposé une nouvelle date le 26 novembre, une nouvelle fois refusée à cause d’un conflit de calendrier avec l’assignation de Shein au tribunal judiciaire.

Audition programmée le mercredi 21 janvier au Sénat

Les représentants de Shein ainsi que Frédéric Merlin, propriétaire du BHV, devaient finalement être auditionnés le 2 décembre à l’Assemblée nationale et le 10 décembre au Sénat (voir notre article). Mais le 2 décembre, Sandrine Le Feur, présidente (EPR) de la commission du développement durable, n’avait pu que « prendre acte de l’absence » de Quentin Ruffat. « Un désaccord ne saurait justifier un refus de répondre à la représentation nationale. Aucun acteur économique ne peut se soustraire aux obligations de transparence et au contrôle parlementaire » avait-elle déclaré, avant d’annoncer saisir la procureure de la République de Paris. En conséquence, l’audition du 10 décembre au Sénat avait été annulée.

Nouvel épisode dans ce feuilleton, une audition des représentants de Shein et du BHV a finalement été programmée par la commission des Affaires économiques du Sénat le mercredi 21 janvier au matin.