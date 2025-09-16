Manifestations du 18 septembre : importante participation prévue, le métro parisien « fortement perturbé »

Pour cette journée de mobilisation, les services de renseignement évoquent une « menace hybride », c’est-à-dire des actions coups de poing dès la veille au soir ou tôt le matin, une partie syndicale constituée des cortèges classiques et une séquence « plus politique » emmenée par des « militants de La France insoumise » notamment.

A Paris, les estimations vont de « 30.000 à 60.000 personnes », « 100.000 » dans le grand Ouest. Les points d’attention pour les forces de l’ordre restent comme mercredi, outre Paris, les villes de Rennes, Nantes, Toulouse, Dijon, Lyon, Montpellier et Bordeaux.

D’après BFM, le nombre de manifestants pourrait atteindre 800 000 personnes dans toute la France.

A quoi s’attendre dans les transports ?

Les appels à la grève affecteront les transports : « 90 % des TGV circuleront, 1 Intercité sur 2 et 60 % des TER avec des situations très disparates » ? a annoncé le ministre Philippe Tabarot, lors d’un point presse cet après-midi.

Il précise que le « trafic RATP sera beaucoup plus perturbé ». Le ministre des Transports précise que « le trafic sera normal sur les lignes automatiques du métro parisien : la 1, la 4 et la 14. Le trafic sera plus perturbé sur les lignes 7, 9, 10 et 13 et très perturbé sur la 2,3, 3 bis, 5, 8, 11 et 12 »

Les lignes des RER A, B et C le seront également, ainsi que de nombreuses lignes de bus.

Philippe Tabarot appelle à « privilégier le télétravail ».

Des informations plus précises seront communiquées demain matin.