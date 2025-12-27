Public Sénat
Le direct
CONSEIL MUNICIPAL DE TOULOUSE
A bust of Marianne at the Toulouse City Council meeting. September 26, 2025, Toulouse, France. Un buste de Marianne lors du conseil municipal de la Ville de Toulouse. 26 septembre 2025, Toulouse, France.//SCHEIBER_sipa.5603/Credit:FRED SCHEIBER/SIPA/2509271200

Municipales 2026 : la parité obligatoire bouscule les petites communes

À l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, près de 25 000 communes de moins de 1 000 habitants vont appliquer pour la première fois une règle qui pourrait changer durablement le visage de la démocratie locale, l’obligation de présenter des listes paritaires. Une réforme qui promet davantage de femmes dans les conseils municipaux, mais qui suscite aussi de vifs débats dans les villages.
Emma Bador-Fritche

Par Emma Bador-Fritche

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Bientôt plus de femmes dans les conseils municipaux ? C’est en tout cas l’ambition de la réforme qui étend la parité aux plus petites communes, jusqu’ici exemptées. Dès 2026, toutes les listes candidates devront respecter une alternance stricte homme-femme, comme c’est déjà le cas dans les communes plus importantes.

Actuellement, les femmes représentent 42 % des élus municipaux, mais seulement 37 % dans les villages de moins de 1 000 habitants, qui constituent pourtant 70 % des communes françaises. La mesure vise donc à ouvrir davantage les portes des conseils municipaux aux femmes, en renforçant leur représentativité au plus près du terrain.

Cette évolution marque également la fin d’une pratique bien ancrée dans les campagnes : le panachage. Jusqu’ici, les électeurs comme les candidats pouvaient ajouter ou rayer des noms sur des listes souvent incomplètes. Désormais, chaque commune devra présenter une liste complète, composée selon une alternance stricte.

Une réforme qui bouscule les habitudes

Si l’objectif est largement salué, la mise en œuvre s’annonce plus complexe pour de nombreux élus. Dans certains villages, constituer une liste paritaire tient du casse-tête : difficulté à trouver des candidates, réticences à s’engager, sentiment d’illégitimité pour certaines femmes, ou encore manque de renouvellement du vivier local.

Pour accompagner cette transition, une dérogation a été introduite : les listes pourront comporter jusqu’à deux noms de moins que le nombre de sièges à pourvoir, un assouplissement destiné aux petites communes en manque de volontaires.

À l’opposé, quelques villages où les femmes sont déjà majoritaires devront eux aussi ajuster leurs listes pour respecter l’alternance imposée.

Quoi qu’il en soit, la réforme marque un tournant pour la démocratie locale. Reste à voir si elle permettra réellement, dans les prochaines années, de féminiser durablement les conseils municipaux des plus petites communes.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris – Marche Feministe contre les Violences de Genre, Sociales et d’Etat
5min

Société

Violences intrafamiliales : « Il existe un continuum entre sexisme et féminicides. Il faut désormais s’attaquer au comportement des hommes »

En France, plus de trois femmes sont victimes de féminicide ou tentative de féminicide conjugal chaque jour. Le 24 novembre, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, deux magistrats ont remis à Gérald Darmanin un rapport afin d’apporter une réponse judiciaire mieux adaptée. Ils proposent dix mesures, dont la mise en place d’un nouveau type de magistrat : le juge des violences intrafamiliales.

Le

Russia: Newborns dressed in Christmas costumes in Moscow Region
3min

Société

Natalité en baisse : la population progresse uniquement grâce aux migrations

Pour la première fois depuis plus d’un siècle hors période de guerre, la France métropolitaine enregistre davantage de décès que de naissances. En 2024, la croissance démographique du pays repose presque exclusivement sur les migrations, confirmant un tournant historique aux conséquences économiques et sociales.

Le