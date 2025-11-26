Pluralisme de l’information : Reporters sans frontières pointe du doigt CNews pour manquement au pluralisme

Que montrent réellement les chaînes d’information à leurs téléspectateurs ? Entre le 1ᵉʳ et le 31 mars 2025, Reporters sans frontières (RSF) a mené une enquête inédite sur le respect des obligations de pluralisme par les chaînes d’information en continu. À l’aide d’un logiciel conçu pour l’occasion, l’ONG a réalisé plus d’un million de captures d’écran de BFMTV, LCI, franceinfo et CNews, à un rythme d’une image toutes les dix secondes. Près de 700 000 bandeaux ont ensuite été passés au crible pour identifier les sujets mis en avant et les personnalités citées.

Depuis une décision du Conseil d’État en 2024, ces chaînes doivent garantir une pluralité réelle des points de vue et une diversité d’intervenants. L’Arcom, régulateur de l’audiovisuel, est censée veiller au respect de ces règles. Pour RSF, cette analyse prouve qu’un contrôle systématique est non seulement possible, mais nécessaire. « Il s’agissait d’établir un état des lieux objectif, fondé sur des données massives », explique l’organisation. « Malgré cette concrétisation, il n’y a pas de contrôle ni de sanctions. Donc on a pris nos responsabilités. »

Le cas CNews : un déséquilibre organisé

L’étude montre que CNews, leader des chaînes d’information, adopte un traitement singulièrement contrasté selon les horaires. Entre minuit et 7 heures, 60,13 % des bandeaux consacrés à des personnalités de gauche y sont diffusés, contre seulement 1,62 % pour l’extrême droite et 4,87 % pour la droite. En journée, période de forte audience, les proportions s’inversent : l’extrême droite représente alors 40,57 % des bandeaux, la gauche 15,37 %, la droite 28,24 % et le groupe Ensemble 15,67 %.

RSF estime que ce « grand écart » constitue une stratégie de contournement du pluralisme, unique parmi les chaînes observées. « Il faut être insomniaque » pour voir la gauche à l’écran, résume Arnaud Froger, responsable du bureau d’investigation de l’ONG.

Pourtant, dans les déclarations transmises à l’Arcom, la chaîne ne se distingue pas particulièrement, aucune ne s’écarterait significativement des règles de répartition du temps de parole entre exécutif et forces politiques, selon leur poids électoral et leur contribution à la vie politique. Pour RSF, cette conformité apparente masque un « pluralisme en trompe-l’œil ».