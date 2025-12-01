Prime de Noël, garde d’enfants, fauteuils roulants… Ce qui change au 1er décembre

Prime de Noël

Comme l’an passé, une prime de fin d’année sera versée à la mi-décembre aux bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique ainsi qu’aux demandeurs d’emploi concernés. Financée par la Caisse d’allocations familiales et le réseau France Travail, son montant dépendra de la composition du foyer.

En raison des discussions budgétaires en cours, les montants précis pour 2025 n’ont pas encore été confirmés par le gouvernement. Le maintien du versement pour les personnes sans enfant fait notamment l’objet de débats.

Fauteuils roulants intégralement remboursés

À compter du 1er décembre, les fauteuils roulants seront intégralement remboursés par la Sécurité sociale. Cette mesure, qui concrétise une promesse formulée par Emmanuel Macron en avril 2023, vise à faciliter l’accès à cet équipement indispensable pour les personnes à mobilité réduite.

En France, plus d’un million de personnes utilisent un fauteuil roulant de manière permanente, selon l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Le chef de l’État a salué la mise en place de ce remboursement intégral, estimant qu’il permet de « réparer une injustice énorme ».

Garde d’enfants

Bonne nouvelle pour les parents en garde alternée, dès le 1er décembre, chacun pourra bénéficier du Complément de mode de garde (CMG), alors qu’un seul parent pouvait en profiter auparavant.

Sa méthode de calcul est adaptée à la situation de chaque bénéficiaire et à son plafond d’âge relevé jusqu’aux 12 ans de l’enfant pour les parents isolés (contre 6 ans pour les autres).

Légère baisse du prix du gaz

Après deux mois de stabilité, le prix repère moyen de vente du gaz naturel connaît une très légère diminution en novembre. Il s’établit désormais à 136,29 € TTC par mégawattheure pour les clients raccordés au réseau de distribution GRDF.

Contribution des hauts revenus

Du 1er au 15 décembre, les foyers dont le revenu fiscal de référence 2025 dépassera 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple, devront verser l’acompte de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).

Créée par l’article 10 de la loi de finances 2025, promulguée le 14 février, cette contribution vise à garantir une imposition minimale de 20 % pour les revenus les plus élevés, afin de participer au redressement des finances publiques.

L’acompte de décembre représentera 95 % du montant total de la CDHR, et devra être réglé directement sur le site des impôts.

Ouverture de Parcoursup

La plateforme Parcoursup rouvrira le 17 décembre 2025. Les futurs bacheliers et étudiants pourront alors consulter la carte des formations disponibles pour la rentrée 2026, avant l’ouverture officielle des vœux en janvier.

Nouveauté cette année : Parcoursup affichera des informations sur le profil des candidats admis les années précédentes dans chaque formation, une donnée supplémentaire pour aider les lycéens à orienter leurs choix.