Public Sénat
Le direct
Premiere of the new Deutsche Bahn ICE L
Fauteuil roulant //Christoph Soeder/DPA/SIPA/2510171404

Prime de Noël, garde d’enfants, fauteuils roulants… Ce qui change au 1er décembre

Le mois de décembre démarre et comme chaque début de mois, plusieurs nouveautés entrent en vigueur : prime de Noël, prise en charge intégrale des fauteuils roulants, évolutions dans les aides à la garde d’enfants, baisse du prix du gaz, contribution des hauts revenus et ouverture de Parcoursup. Voici l’essentiel à retenir.
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Prime de Noël

Comme l’an passé, une prime de fin d’année sera versée à la mi-décembre aux bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique ainsi qu’aux demandeurs d’emploi concernés. Financée par la Caisse d’allocations familiales et le réseau France Travail, son montant dépendra de la composition du foyer.

En raison des discussions budgétaires en cours, les montants précis pour 2025 n’ont pas encore été confirmés par le gouvernement. Le maintien du versement pour les personnes sans enfant fait notamment l’objet de débats.

Fauteuils roulants intégralement remboursés

À compter du 1er décembre, les fauteuils roulants seront intégralement remboursés par la Sécurité sociale. Cette mesure, qui concrétise une promesse formulée par Emmanuel Macron en avril 2023, vise à faciliter l’accès à cet équipement indispensable pour les personnes à mobilité réduite.

En France, plus d’un million de personnes utilisent un fauteuil roulant de manière permanente, selon l’Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Le chef de l’État a salué la mise en place de ce remboursement intégral, estimant qu’il permet de « réparer une injustice énorme ».

Garde d’enfants

Bonne nouvelle pour les parents en garde alternée, dès le 1er décembre, chacun pourra bénéficier du Complément de mode de garde (CMG), alors qu’un seul parent pouvait en profiter auparavant.

Sa méthode de calcul est adaptée à la situation de chaque bénéficiaire et à son plafond d’âge relevé jusqu’aux 12 ans de l’enfant pour les parents isolés (contre 6 ans pour les autres).

Légère baisse du prix du gaz

Après deux mois de stabilité, le prix repère moyen de vente du gaz naturel connaît une très légère diminution en novembre. Il s’établit désormais à 136,29 € TTC par mégawattheure pour les clients raccordés au réseau de distribution GRDF.

Contribution des hauts revenus

Du 1er au 15 décembre, les foyers dont le revenu fiscal de référence 2025 dépassera 250 000 € pour une personne seule et 500 000 € pour un couple, devront verser l’acompte de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).

Créée par l’article 10 de la loi de finances 2025, promulguée le 14 février, cette contribution vise à garantir une imposition minimale de 20 % pour les revenus les plus élevés, afin de participer au redressement des finances publiques.

L’acompte de décembre représentera 95 % du montant total de la CDHR, et devra être réglé directement sur le site des impôts.

Ouverture de Parcoursup

La plateforme Parcoursup rouvrira le 17 décembre 2025. Les futurs bacheliers et étudiants pourront alors consulter la carte des formations disponibles pour la rentrée 2026, avant l’ouverture officielle des vœux en janvier.

Nouveauté cette année : Parcoursup affichera des informations sur le profil des candidats admis les années précédentes dans chaque formation, une donnée supplémentaire pour aider les lycéens à orienter leurs choix.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Prime de Noël, garde d’enfants, fauteuils roulants… Ce qui change au 1er décembre
3min

Société

Philippe Vandel, « si on n’est pas d’accord sur les mots, on ne peut pas faire société »

Il serait difficile de citer toutes les rédactions de presse pour lesquelles Phillippe Vandel a travaillé. Depuis quarante ans, son visage est devenu incontournable dans le paysage audiovisuel français. Amoureux de son métier et de la langue de Molière, il publie Dictionnaire français-français (ed.Kero) et fait le pari de réconcilier les différentes pratiques de notre belle langue. Invitée de Rebecca Fitoussi dans Un monde, un regard, il raconte la télévision d’autrefois et analyse celle d’aujourd’hui.

Le

Prime de Noël, garde d’enfants, fauteuils roulants… Ce qui change au 1er décembre
6min

Société

Réinsertion : la prison remplit-elle encore sa mission ?

En France, environ 90 000 détenus sortent chaque année de prison. Leur réinsertion devient alors un enjeu majeur pour notre société. Mais à l'heure où près de deux détenus sur 3 récidivent 5 ans après leur libération, la sénatrice centriste Dominique Vérien, co-autrice d'un rapport sur l'exécution des peines, souhaite redonner du sens aux sanctions pénales. Développement des aménagements de peine et des alternatives à l’incarcération, les pistes sont nombreuses… Dans le cadre d’un documentaire, Public Sénat fait le portrait de détenus et d’ex-détenus qui tentent de se reconstruire une vie après la prison.

Le

Prime de Noël, garde d’enfants, fauteuils roulants… Ce qui change au 1er décembre
6min

Société

Masculinisme : « Un projet politique organisé qui bénéficie de la complicité des plateformes et mène une guerre d’influence »

Les discours de haine à l’encontre des femmes se multiplient, tout comme les atteintes à leurs droits. Face à ces mouvements extrêmes, alimentés par des contenus masculinistes relayés en masse sur les réseaux sociaux, la délégation aux droits des femmes du Sénat tente de décrypter les moyens de réponse disponibles, pour endiguer ce phénomène.

Le