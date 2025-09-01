Prix du gaz, impôts, retraite : ce qui change à partir du 1er septembre 2025

Un certain nombre de nouveautés entrent ce lundi 1er septembre dans le quotidien des Français. Selon votre situation, des modifications réglementaires pourraient avoir un impact sur votre vie. Voici les principales mesures qui s’appliquent à compter de ce nouveau mois.

Revenus : la répartition de l’impôt par défaut évolue pour les couples

La rentrée se matérialise avec une nouveauté fiscale. Jusqu’à présent, pour les couples mariés ou pacsés, le taux de prélèvement à la source des deux membres du foyer était identique. On parle de « taux foyer ». Désormais, de nouveaux taux de prélèvement à la source, calculés à partir de la campagne de déclaration des revenus de 2024, seront appliqués à partir de septembre 2025. Chacun se verra appliquer par défaut un taux individualisé de prélèvement à la source. Le montant de l’impôt sera ainsi réparti en fonction des revenus de chacun.

Début de la campagne de demande de bourse au collège et lycée

La campagne de demandes de bourse nationale de lycée a lieu du 1er septembre au 16 octobre 2025 inclus. Pour les bourses de collège, la période s’achève le 16 octobre. Les bourses sont attribuées pour une année scolaire aux familles dont les revenus n’excèdent pas un certain plafond, et ce dernier varie en fonction du nombre d’enfants à charge.

Par enfant, le montant annuel varie entre 120 à 516 euros pour un collégien, et entre 495 à 1053 euros pour un lycéen.

Un nouveau prix repère du gaz naturel

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé une nouvelle baisse des prix repères du gaz à partir du 1er septembre, une donnée qui a pour objectif de guider les consommateurs dans leur choix de fournisseur. La baisse s’explique par une série de facteurs, comme un repli des cours sur le marché et la stabilité de l’approvisionnement. Concrètement, le prix du kilowattheure (kWh) de gaz pour la cuisson et l’eau chaude va baisser en moyenne de 1,87 %, et celui du gaz utilisé pour le chauffage diminuera de 2,41 %.

La retraite progressive accessible à partir de 60 ans

À compter du 1er septembre 2025, il sera maintenant possible d’accéder à la retraite progressive dès l’âge de 60 ans. Cette mesure a été entérinée par 2 décrets parus au Journal officiel du 23 juillet 2025. C’est la conséquence d’un accord national interprofessionnel décidé à l’automne 2024 entre 3 partenaires sociaux : le Medef et les syndicats CFDT et CFTC. Ce mécanisme permet d’aménager sa fin de carrière et de bénéficier d’une fraction de sa retraite tout en poursuivant une activité professionnelle réduite.

Jusqu’à présent, il était possible de prendre une retraite progressive entre 60 et 62 ans selon votre année de naissance. Désormais, il suffira d’avoir 60 ans, de pouvoir réunir au moins 150 trimestres (37,5 années) pour la retraite, tous régimes de base confondus. Le salarié pourra exercer à temps partiel, représentant entre 40 et 80 % d’un temps complet, avec l’accord de son employeur.

Plusieurs nouveautés dans le champ de la santé

Concernant les arrêts de travail, un nouveau formulaire papier d’avis d’arrêt de travail est disponible et obligatoire depuis ce 1er septembre. Ce formulaire plus sécurisé (papier spécial, étiquette holographique, encre magnétique, traits d’identification du prescripteur) vise à lutter contre les fraudes.

Pour le don du sang, des critères de sélection seront assouplis. Par exemple, dans le cas de tatouages et de piercings, le délai d’attente avant de pouvoir donner son sang passe de 4 mois à 2 mois. Il en est de même pour les séances d’acupuncture, de mésothérapie, ou encore de sclérose de varices : elles ne nécessitent plus qu’un délai de 2 mois avant le don, contre 4 mois auparavant.

A noter également que trois nouvelles maladies seront dépistées chez les nouveau-nés à compter du 1er septembre : les déficits immunitaires combinés sévères, l’amyotrophie spinale infantile (une maladie neuromusculaire évolutive qui affecte les muscles et qui entraîne une paralysie progressive), et le déficit en acyl-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue, qui empêche le corps d’utiliser normalement certains types de graisses et de les convertir en énergie.

Un nouveau calcul pour le complément de libre choix du mode de garde

À partir de la rentrée 2025, le complément de libre choix du mode de garde évolue. Cette aide financière destinée à soutenir les parents pour les frais liés à la garde des enfants, doit être mieux adaptée aux situations des familles. Des critères plus précis seront pris en compte pour le calcul. Le mode de calcul sera par ailleurs désormais le même quel que soit l’âge de l’enfant. Autre nouveauté : si vous élevez seul(e) votre enfant, vous pourrez bénéficier du complément de mode de garde jusqu’à ses 12 ans, au lieu de 6 ans auparavant.

Une aide pour faciliter le raccordement à la fibre optique

La fermeture du réseau cuivre par l’opérateur historique Orange s’étale jusqu’en 2030. Le réseau de fibre optique va remplacer progressivement l’ADSL. Une aide à l’installation de la fibre optique est mise en place en ce mois de septembre 2025, en cas de difficulté de raccordement.

Retour de MaPrimeRénov’ et du leasing social

Depuis fin juin, il n’était plus possible déposer de demande de subvention MaPrimeRénov’ pour une rénovation énergétique d’ampleur de votre logement. Le guichet de dépôt des dossiers va rouvrir le 30 septembre 2025. Dans un premier temps, seuls les ménages très modestes pourront déposer un dossier. Le nombre de nouveaux dossiers acceptés pour les rénovations d’ampleur sera limité à 13 000 jusqu’à la fin de l’année 2025.

La fin du mois de septembre sera aussi marquée par le retour du leasing social. Introduit en 2024, ce mécanisme de location permet aux ménages les plus modestes de disposer d’une voiture électrique en payant un loyer mensuel, sans être obligé d’en faire l’acquisition. Le contrat de location doit durer au moins 3 ans.